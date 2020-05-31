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Повысят ли пенсионный возраст в Украине: Шмыгаль поставил точку

31 мая 2020, 09:09

Премьер-министр уточнил детали новой программы сотрудничества с МВФ.

Шмыгаль
Денис Шмыгаль / УНИАН

Новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом не требует от украинского правительства проведения структурных реформ, в частности, повышения пенсионного возраста. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, указанные в программе условия "абсолютно совпадают" с направлениями реформ, которые происходят в Украине.

"Она не требует от нас и там нет условий для осуществления структурных реформ. Там прописаны структурные действия, которые Украина должна выполнять с МВФ или без него, потому что мы движемся в сторону цивилизованного мира", – сказал глава Кабмина в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

"Никакой речи о повышении пенсионного возраста не ведется и не может вестись, точка", – добавил Шмыгаль.

Он отметил, что программа будет одобрена Советом директоров фонда в ближайшие дни, а первый транш от МВФ Украина может получить уже 6 июня.

Программа предусмотрена на 18 месяцев, кредит по программе stand by в сумме 5 миллиардов долларов дается на пять лет.

"Он даст нам возможность двигаться спокойно в преодолении тех последствий коронакризиса, которые уже есть. Первый транш прописан на 1,9 миллиарда долларов в июне, 5-6 числа ожидаем, далее на осень 1,6 миллиарда и в следующем году – 1,5 миллиарда долларов", – отметил Шмыгаль.

Также премьер добавил, что такая программа сотрудничества с МВФ даст Украине возможность получить кредиты также от других международных партнеров.

Как сообщал Главред, Украина и МВФ на уровне персонала договорились о сотрудничестве на базе программы Stand-By, в рамках которой Киев получит 5 млрд долларов.

Однако в график заседаний Совета директоров Фонда, который будет принимать окончательное решение о предоставлении кредитных средств, вопрос о предоставлении Украине денежных средств в рамках 18-месячной программы Stand-By пока не включен.

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