Подорожание газа для населения - обнародованы новые тарифы

Перед началом отопительного сезона 2020/ 2021 в Украине вновь подорожает газ для населения.
Цена на газ ‒ стоимость "голубого топлива" для бытовых потребителей в Украине (с учетом доставки) в октябре составит от 4,7 до 6,8 гривны за кубический метр.
Об этом сообщает консультационный центр для населения Газ Правда.
Согласно обнародованным данным, минимальная его стоимость увеличится по сравнению с сентябрем 2020 года на 7,1%, а максимальная ‒ снизится на 2%.
В октябре дешевле всего доставлять газ бытовым потребителями будет "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины"", услугами которой пользуются около 2% украинцев. Они будут платить 4,7 гривны за кубический метр ‒ точно так же, как и в сентябре.
Запорожская энергокомпания Paliv Energy предлагает потребителям платить по 4,8 гривны за кубический метр (+15% по сравнению с сентябрем нынешнего года).
Региональные газопоставляющие компании (газсбыты), которые обслуживают две трети бытовых потребителей в Украине, на октябрь установили цену от 5,37 до 6,85 гривны за кубический метр в зависимости от региона. К примеру, минимальная стоимость выросла на 8,4%, а максимальная снизилась на 2%.
Самую высокую цену за газ в октябре будут платить потребители компании Одессагаз-Постачання ‒ по 6,85 гривни за кубометр.
Цена на газ в Украине - что было ранее:
- премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 4 сентября заявил - цена на газ для населения в Украине в октябре 2020 будет колебаться от 4700 до 5000 гривен за тысячу кубометров.
- После окончания отопительного сезона, по словам руководителя Кабмина, голубое топливо вновь подешевеет.