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Природный газ в Украине предложили заменить аналогом: сколько стоит топливо

12 апреля 2021, 11:58
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Украина способна ежегодно "добывать" 8 млрд "кубов" биометана. При этом население за 2020 год потребило примерно столько же природного газа.

ГТС Украины
Очищенный биогаз уже сегодня разрешено поставлять через украинскую ГТС / УНИАН

В Украине заявили о возможности заместить природный газ его аналогом, который производится из сельскохозяйственных отходов. Речь идет о биометане. Оба ресурса идентичны по своим характеристикам и взаимозаменяемы.

Страна потенциально способна ежегодно "добывать" 8 млрд куб. м такого топлива. При этом население за 2020 год потребило немногим больше природного газа, пишет UBR.

Еще 7,6 млрд "кубов" голубого топлива было отдано для производства тепловой энергии – именно в этом секторе, а также в электроэнергетике, чиновники видят основу будущего замещения природного газа биометаном.

До сих пор широкому применению биометана мешало отсутствие в Украине необходимой законодательной базы. Эту проблему призван устранить законопроект от Минэнергетики и Госагентства энергоэффективности.

Но в ближайшие годы речь не будет идти о замещении природного газа биометаном. Дело в том, что биометан вдвое дороже своего ископаемого аналога. На сегодняшний день стоимость биометана, в зависимости от исходного сырья, находится в диапазоне 350-700 долларов за 1 тыс. куб.м, в то время как у природного газа – 250 долларов за 1 тыс. куб.м.

Поэтому в Украине биометан не производят. На рынке работают только компании, выпускающие неочищенный, более дешевый в себестоимости биогаз для производства из него электроэнергии по "зеленому" тарифу.

Эксперты считают, что наиболее перспективное направление сбыта биометана – экспорт в Евросоюз. Дело в том, что страны ЕС более богатые, они могут заплатить за это топливо. К тому же там давно введены налоги на выбросы CO2 и, в связи с этим, выше стоимость традиционной энергии.

Справка. Биометан – это биогаз, но очищенный до физико-технических характеристик, которые требуются от природного газа для его закачки в газотранспортную (ГТС) и газораспределительные системы (ГРС).

Биогаз производится методом анаэробного сбраживания органических веществ.

Очищенный биогаз уже сегодня разрешено поставлять через украинскую ГТС. Но фактически делать это невозможно по нескольким причинам. Во-первых, это вызвано отсутствием в законодательстве самого понятия биометана, а также инструментов его дальнейшей верификации после попадания в систему – в ней газы любого происхождения смешиваются и становятся неразличимы. Поэтому производитель биогаза, закачавший его в ГТС, считался бы продавцом природного газа.

Транзит газа через Украину - о чем писал Главред:

  • 4 апреля глава компании Оператор ГТС Украины Сергей Макогон заявил, что российский Газпром постепенно сокращает транзит газа через Украину. После запуска газопровода Турецкий поток транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел на новые газопроводы.
  • Кроме того, с 1 апреля поставки газа в Румынию будут полностью обеспечиваться со стороны Болгарии через Турецкий поток.
  • Сейчас по южному направлению через Украину транзит выполняется только для потребителей Молдовы. Если будет завершено продолжение Турецкого потока через Болгарию и Сербию, то Газпром переведет и транзит в Венгрию тоже на Турецкий поток-2. Для Украины это означает дополнительную потерю 10-12 млрд кубометров транзита ежегодно.
  • Эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский считает, что после окончания действующего контракта между Нафтогазом и Газпромом и завершения строительства Северный поток-2 транзит газа через Украину может полностью прекратиться. Судьбу Украины, как страны-транзитера, будет решать Евросоюз и Россия.
  • Из-за того, что российский Газпром продолжает снижать поставки газа через Украину в страны Евросоюза, отправляя топливо в обход украинской ГТС, украинцам может грозить повышение тарифов на газ.

Евросоюз газ новости Умани биометан
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