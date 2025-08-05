Реальная альтернатива газу из РФ: эксперт раскрыл новый маршрут для Украины

Газопровод TANAP, который проходит через Турцию, имеет потенциал для расширения.

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Украина ищет альтернативные пути поставок газа / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Важное из заявлений Макогона:

Газопровод TANAP имеет потенциал для расширения

Азербайджан будет наращивать добычу газа

Экс-глава ГТС Украины Сергей Макогон прокомментировал вопрос о том, может ли в перспективе маршрут поставок газа в Украину из Азербайджана стать устойчивой альтернативой российским поставкам.

"Да, в том числе. Конечно. И, по сути, он уже ею становится. Как я уже говорил, в прошлом году Азербайджан поставил в Европу около 13 миллиардов кубометров газа. К 2030 году планируется нарастить объемы экспорта еще на 8 миллиардов кубометров", - подчеркнул он в комментарии Главреду.

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Эксперт напомнил о том, что газопровод TANAP, который проходит через Турцию, имеет потенциал для расширения. Его текущая мощность составляет 16 миллиардов кубометров, но ее можно быстро увеличить до 32 миллиардов. Для этого нужно построить всего несколько компрессорных станций. Он изначально проектировался с возможностью удвоения пропускной способности.

"Азербайджан будет наращивать добычу, это в его интересах, поскольку экономическое процветание развитие страны во многом опирается на экспорт нефти и газа. Кроме того, если удастся построить перемычку через Каспийское море до Туркменистана, можно будет транспортировать и туркменский газ через TANAP. Такие планы существуют, хотя Россия пока блокирует реализацию этих проектов", - указал он.

Собеседник также добавил, что Азербайджан — это, безусловно, альтернативный поставщик, пусть и не самый крупный.

"Сейчас на первых позициях находятся Норвегия, США и Катар. Но Азербайджан стабильно занимает свою долю рынка и постепенно наращивать поставки в Европу. И, соответственно, Украина также сможет закупать определенные объемы этого газа для себя", - добавил Макогон.

ЕС продолжает закупать российские энергоресурсы

С начала полномасштабной войны страны Европейского союза потратили около 21,9 миллиарда евро на закупку российской нефти и газа. Эта сумма, согласно данным Кильского института мировой экономики, примерно на 16% превышает объём финансовой помощи Украине в 2024 году, который составил 18,7 миллиарда евро.

Эксперты подчёркивают: такие закупки ископаемого топлива из РФ фактически приравниваются к финансовой поддержке российского режима и могут расцениваться как содействие продолжению агрессии.

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Ранее сообщалось о европейском плане по отказу от нефти и газа из РФ. Публикацию плана откладывали из-за пошлин со стороны президента США Дональда Трампа против стран ЕС.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина планирует закупать большие объемы американского газа. Из общего объема импорта через Европу до половины будет приходиться на СПГ, поставляемый на европейские терминалы.

Как ранее сообщал Главред, в Сенате США представили законопроект, который предусматривает введение 500% пошлин на товары из стран, импортирующих российские нефть и газ.

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О персоне: Сергей Макогон Сергей Макогон — украинский энергетический эксперт, бывший генеральный директор ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ), занимавший этот пост с мая 2019 по сентябрь 2022 года. Во время его руководства оператор ГТС прошел ключевую реформу: выделение из структуры "Нафтогаза", создание независимого сертифицированного в ЕС оператора системы газотранспорта — Централизованного оператора ГТС Украины. Макогон — выпускник Национального технического университета "Киевский политехнический институт" (прикладная математика, 1999) и магистр делового администрирования (MBA) из California State Polytechnic University (2005) . До работы в ГТС принимал участие в реформе украинского газового рынка, занимался стратегическим развитием в "Укртрансгазе", а также работал в Deloitte и Microsoft Ukraine. В настоящее время работает старшим научным сотрудником (Senior Fellow) в Center for European Policy Analysis (CEPA), занимается аналитикой вопросов газового рынк а и европейской энергетической безопасности.

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