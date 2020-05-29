Рост тарифов, выбивание долгов, повышение пенсионного возраста: что Украина пообещала МВФ

МВФ выставил новые условия выдачи кредита

В новом меморандуме Украины с МВФ для нашей страны прописан курс, который мало чем отличается от курса предыдущего президента Петра Порошенко.

Об этом сообщает сайт Страна, в распоряжении которого оказался полный текст документа. Согласно сообщению, в меморандуме перечислены условия, без которых Фонд не выделит Украине новый транш. Одним из таких условий является возвращение к "достижениям, полученным после экономического кризиса 2014–2015 годов".

Оптимизация школ

Украина берет на себя обязательства в обмен на кредит оптимизировать школьную сеть начального и среднего образования, а также реформировать свои учебные программы. Реформа подразумевает, в том числе, оптимизацию школьной сети, то есть закрытие части школ и увольнение "лишних" учителей.

Налоговые тиски

Снижения налогов не должно быть ни при каких условиях, ни в карантинных, ни в посткарантинных. "Мы будем постепенно ужесточать налогово-бюджетную политику", - говорится в меморандуме.

Власти гарантируют, что в случае увеличения бюджетных поступлений после роста налогов и от таможни, будут инвестировать в инфраструктуру и повышение социальных выплат, а также выплачивать государственный долг. В случае, если роста не будет наблюдаться, Украина начнет сокращать "неприоритетные расходы" (не уточняется, какие именно).

Для создания более эффективной налоговой системы Киев обязуется провести реформы и устранить пробелы, благодаря которым существуют возможности для уклонения от уплаты налогов. Кроме того, уже в сентябре должна заработать система декларирования доходов всеми гражданами, о чем давно говорят власти. Иными словами, несмотря на ожидания бизнеса послаблений со стороны государства, до конца действия программы Украина не будет принимать либеральные налоговые законы, вводить налоговые льготы и преференции по пошлинам. Также бизнес не увидит изменения структуры налогов, в том числе замены налога на прибыль налогом на выведенный капитал.

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Повышение пенсионного возраста

В документе указывается, что будет продолжена пенсионная реформа, начатая в 2017 году. Иными словами, повышение пенсионного возраста не будет остановлено, в документе эта мера эзоповым языком названа "стимулом для более продолжительной работы".

Также в обмен на кредит Украина обещает, что не введет спецпенсии или льготы, которые помогут раньше выйти на пенсию или каким-либо образом приведут к снижению фактического пенсионного возраста. Упоминается и система накопительной пенсии – её власти будут разрабатывать в сотрудничестве с западными институтами.

Продолжение реформы Супрун

Несмотря на то, что министр здравоохранения Максим Степанов и даже президент Украины Владимир Зеленский резко критиковали медицинскую реформу Ульяны Супрун, ее воплощение в жизнь будет продолжено в 2020 году. В меморандуме указывается, что "реализация реформы здравоохранения будет продолжена ... путем распространения нового способа финансирования на вторичную и специализированную помощь".

Национальная служба здоровья (НСЗУ) будет "внимательно следить за предоставлением услуг и финансовыми показателями медучреждений" и будет финансировать, что пожелает (туберкулезные диспансеры, например, не желала). Вводится в украинскую медицину и понятие "доплат" со стороны пациентов – по крайней мере, части медицинских услуг.

Рост тарифов на газ и отопление

Курс на повышение тарифов на коммуналку также будет продолжен. Так, цены на газ для украинцев вырастут уже с 1 июля и будут в дальнейшем определяться рынком, то есть произойдет окончательное выравнивание цены на газ для населения и промышленности. Последнее покупает газ по рыночным европейским ценам, причем не имеет значения где – на европейских хабах через трейдеров или в Украине, где Нафтогаз продает им даже украинское голубое топливо по рыночной цене.

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Пункт о том, что тарифы на отопление должны отражать все затрат на газ и другие затраты (включая капитальная вложения), фактически говорит о том, что последние барьеры, сдерживающие рост тарифов на отопление, падут. С учетом крайней изношенности украинской инфраструктуры (от теплосетей до жилфонда) можно предположить, что все теплопотери, ремонтные работы, программы энергосбережения будут переложены на плечи украинцев. Все тарифы пропишут в новых договорах к октябрю 2020 года, и они начнут действовать со следующего отопительного сезона.

При этом Украина обещает пересматривать тарифы не реже одного раза в год до начала отопительного сезона. Программа скидок (от 5% до 30%), которые были введены при премьере Гончаруке, также отменяется.

Предусмотрено и жесткое выбивание долгов за коммуналку – путем "более высоких штрафов и законодательных ужесточений".

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