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США жестоко проучили Кремль, Северный поток-2 навсегда мертв - эксперт

Политика принуждения к уступкам стран методом нефтегазового шантажа для России навсегда осталась в прошлом, считает российский нефтегазовый аналитик.

19 июня 2020, 12:48
Cудно Pioneering Spirit ведет укладку газопровода Северный поток-2 в шведских территориальных водах
Северный поток-2 не имеет шансов быть достроенным и заработать когда-либо / Nord Stream AG

Газ как средство геополитического давления и шантажа широко использовался Россией, однако после американских санкций жизнь преподала урок как Москве, так и компании Газпром.

Об этом в эфире Радио Свобода сообщил известный российский энергетический эксперт Михаил Крутихин.

"Мы видим, что сейчас буквально одним росчерком пера под законом о военном бюджете США американский президент положил конец господству Газпрома в Европе и возможности превращения его в оружие, в инструмент политического влияния. Была геополитическая Читайте такжеДания снова поглумилась над "великим стратегом" Путинымзадумка российского руководства обойти Украину с севера и с юга, замкнуть кольцо в Австрии и пустить газ в Европу по этим новым маршрутам, лишить Украину транзита российского газа, наказать на два или три миллиарда долларов в год. Россия, по моим подсчетам, потратила уже больше ста миллиардов долларов на выполнение такой геополитической задачи, но она не была достигнута", - сказал Крутихин.

По его словам, как только Газпрому пришлось подписывать новое транзитное соглашение с Киевом, вся геополитическая задумка Кремля окончательно умерла.

"Соглашение было подписано на тех условиях, о которых Газпром и подумать раньше не мог. Теперь мы видим, что СП-2, столкнувшись с американскими санкциями, не просто забуксовал, а встал на месте без всякой перспективы продвижения вперед. Газопровод не имеет шансов заработать", - убежден Крутихин.

Читайте такжеВ Нафтогазе рассказали, зачем Газпром демонтирует трубы на границе с УкраинойЭксперт также подчеркнул, что цена контрактов на бирже российского монополиста запланирована с цифрой $74 за тысячу кубометров.

"Газпром, естественно, такими ценами не в состоянии даже покрыть свои издержки по добыче и транспортировке газа, не говоря уже о том, чтобы платить налог в российскую казну. При полном финансовом провале российского монополиста диктовать кому-то свою волю путем игр с поставками газа, я думаю, невозможно.

Газпром проигрывает везде – это лузер, проигравшая сторона, и диктовать кому-то какие-то условия они не могут", - резюмировал Крутихин.

Северный поток-2 Михаил Крутихин новости Украины новости России Газпром газовый контракт
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