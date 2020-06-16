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В Украине опять меняют систему выплаты субсидий: кто получит деньги и как

16 июня 2020, 15:11

Правительство планирует реорганизовать институт социального инспектирования.

Монетизация субсидиий
Кабмин опять меняет систему выплаты субсидий / УНИАН

Субсидии в Украине будут выплачивать по-новому. Кабмин предлагает выплачивать жилищные субсидии исключительно наличными деньгами. Об этом говорится в Программе деятельности Кабинета Министров, которую, по словам спикера Рады Дмитрия Разумкова, народные депутаты рассмотрят в четверг, 18 июня.

Об этом Дмитрий Разумков рассказал в интервью изданию "Буквы".

Что именно предлагают изменить:

  • адресная социальная помощь (например, малообеспеченным семьям) будет оказываться только тем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах;
  • жилищные субсидии будут выдаваться только наличкой;
  • украинцев из малообеспеченных семей будут стимулировать к поиску работы, в том числе предлагая финансовую помощь для открытия собственного дела.

Также правительство планирует реорганизовать институт социального инспектирования. Это хотят сделать, чтобы выявить возможные злоупотребления при начислении помощи.

Отметим, украинское правительство изменило порядок предоставления жителям страны субсидий на период действия карантина из-за коронавируса.Постановление Кабмина прямо запрещает приостанавливать выплаты субсидий на период карантина.

Кроме того, на вышеуказанный период для всех получателей субсидий их размер будет пересмотрен в большую сторону - социальные нормы водоснабжения, электроснабжения и газоснабжения будут увеличены ровно на 50 процентов.

Читайте такжеВ Украине с 1 июля повысят пенсии: кто и сколько получитНапомним, ранее сообщалось, в Украине среднестатистическая платежка по оплате коммунальных услуг обойдется каждому украинцу дороже уже до конца 2020 года, несмотря на обещанное президентом Владимиром Зеленским снижение тарифов.

Какие изменения по оплате коммуналки ждут украинцев:

  • с 1 июля этого года повышается цена на газ. Население будет платить по тарифам как для промышленности, а это плюс 70%;
  • с 1 октября 2020 года отменят льготный тариф на электроэнергию (90 копеек за первый 100 киловатт). Среднее подорожание — 30%;
  • с 15 октября 2020 года, то есть с начала нового отопительного сезона, начнут действовать новые тарифы на отопление, утвержденные еще в марте. В среднем подорожание — на 10-15%;
  • с 1 января 2021 года— планируется повышение тарифов на воду и водоотвод на 17-20%.

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