Тарифы на коммуналку: в СНБО поведали, стоит ли ждать взлета цен на отопление

В СНБО поведали, стоит ли ждать взлета цен на отопление / коллаж УНИАН

В Украине тарифы не будут повышать в течение полугода после окончания военного положения. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Кроме того, по-прежнему мораторий на повышение цен распространяется также и на абонплату на газ.

В СНБО особо отметили‒ мол, в Украине недобросовестные личности по-прежнему распространяют ложную информацию о том, что отопление в стране осенью подорожает вдвое.

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При этом президент Владимир Зеленский уже подписал закон, который ввел мораторий на подорожание коммунальных услуг.

"Законом введен мораторий в течение действия военного положения в Украине и шесть месяцев после месяца, в котором военное положение будет прекращено или отменено, и запрещается повышение тарифов для населения", – разъясняют в Центре.

Кроме запрета на повышение тарифов за услуги на тепловую энергию (ее производство, транспортировку и поставку) и услуги по снабжению тепловой энергией и снабжению горячей водой, мораторий действует также на услуги по распределению природного газа.

Напомним, ранее в Пенсионном фонде сообщили, что после достижения пенсионного возраста пенсия назначается в случае, даже если человек был вынужден уехать из страны из-за активных боевых действий.

"Пенсия по возрасту может назначаться автоматически, если в реестре застрахованных лиц есть сведения о стаже, приобретенном до 2004 года (работодателем или застрахованным лицом была представлена на перевод в электронный вид трудовая книжка). Если стажа в РЗЛ недостаточно, то пенсия будет назначена по заявлению, которое можно подать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. За назначением пенсии по возрасту можно обращаться в любое время после возникновения права на пенсии", — пояснили чиновники.

Позднее в Украине чиновники изменили формулу расчета субсидии и суммы льгот на оплату коммунальных услуг.

С мая и на весь неотопительный сезон будут выплачивать 16% субсидии и 29% льготы, начисленных в январе 2022 года.

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