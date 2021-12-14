Украина ввозит в десять раз больше свинины, чем экспортирует: на таможне шокировали цифрами

Украина ввозит больше свинины, чем экспортирует / УНИАН

Украина за 11 месяцев 2021 года отправила на экспорт в другие государства 3,6 тысяч тонн свинины, при этом импортировала в десять раз больше – 36,6 тысяч тонн.

Такую тенденцию видно из данных за 11 месяцев года, которые обнародовала Государственная таможенная служба Украины.

Крупнейшими поставщиками мяса в нашу страну в этом году стали Дания (завезли товара на 31,8 миллионов долларов), Польша (12 миллионов долларов) и Нидерланды (9,6 миллионов долларов).

При этом из Украины свинину чаще всего везли в ОАЭ (на 3,9 миллионов долларов), Гонконг (1,3 миллиона долларов) и в Грузию (502 600 долларов).

Как видно из статистики, импорт свинины в Украину вырос на 27%, если сравнивать с таким же периодом в 2020 году. При этом экспорт украинской свинины вырос на 19%.

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Ранее Главред рассказывал, что накануне Нового года цена на свинину снова вырастет. Ожидается, что этот продукт можно будет купить за около 135 грн/кг.

Также ожидается подорожание сала. Кроме того, на рынке образовался дефицит этого популярного продукта, поскольку хозяйства страны перешли на так называемые мясные породы свиней – на них был больший спрос и выращивать их проще.

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