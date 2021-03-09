"Уменьшим тарифы наполовину": Госстат показал, насколько Зеленский выполняет обещания

Больше всего за год выросли цены на газ для населения и цены на электроэнергию.
Коммунальные тарифы в Украине за последний год подскочили на 18,6% (по состоянию на февраль 2021) – несмотря на обещания президента Владимира Зеленского максимально снизить цены на ЖКХ-услуги.
Как сообщает Государственная служба статистики, за февраль (по сравнению с февралем прошлого года) тарифы на содержание и ремонт жилья выросли на 0,7%, а за год – на 4%.
Больше всего за год выросли цены на газ для населения: в феврале их опустили на 6,6% – однако по сравнению с февралем 2020 года цена голубого топлива подскочила на 44,6%.
Читайте такжеС новым дном: как украинцы перестали платить по ЖКХ и к чему это приведетЦены на электроэнергию выросли на 36,6% (за месяц – не изменились). Также существенно подорожали водоснабжение – на 14,1% (за месяц – на 0,1%) и тарифы на канализацию – на 21,6% (за месяц – на 0,2%).
Выросли цены на содержание жилья и придомовых территорий: за месяц – на 1,2%, за год – 4,1%, а также на отопление и горячую воду: за месяц – на 0,5% (за год – на 5,6%).
Напомним, в декабре 2019 Зеленский обещал, что тарифы на отопление упадут вдвое. Президент Украины сообщил, что найдено интересное решение, которое позволит зимой 2020 уменьшить тарифы на тепло в два раза.
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Тарифы в Украине: новости
- С 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.
- Украинский Кабинет министров отменил льготный тариф в размере 90 копеек/киловатт-час на первые 100 киловатт-час для бытовых потребителей с 1 января 2021 года.
- 19 января 2021 Зеленский поручил срочно проверить платежки на газ и отопление для украинцев. Президент требует объяснить, откуда взялись заоблачные тарифы на отопление и бытовой газ.
- Глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко сообщил, что на 1 января Зеленский установил аж два рекорда в ЖКХ. По его словам, "стоимость услуг ЖКХ в декабре 2020 на 20% дороже, чем в январе 2020 — как-то не так я себе "снижение" тарифов представлял. Но Зеленский всё "снижает" тарифы".
- В середине февраля в Минсоцполитики рассказали, как подготовить украинцев к повышению тарифов. В Минсоцполитики обнародовали формулу успешного формирования тарифов.