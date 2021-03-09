"Уменьшим тарифы наполовину": Госстат показал, насколько Зеленский выполняет обещания

Тарифы на коммуналку в Украине выросли на 18% / УНИАН

Коммунальные тарифы в Украине за последний год подскочили на 18,6% (по состоянию на февраль 2021) – несмотря на обещания президента Владимира Зеленского максимально снизить цены на ЖКХ-услуги.

Как сообщает Государственная служба статистики, за февраль (по сравнению с февралем прошлого года) тарифы на содержание и ремонт жилья выросли на 0,7%, а за год – на 4%.

Больше всего за год выросли цены на газ для населения: в феврале их опустили на 6,6% – однако по сравнению с февралем 2020 года цена голубого топлива подскочила на 44,6%.

Читайте такжеС новым дном: как украинцы перестали платить по ЖКХ и к чему это приведетЦены на электроэнергию выросли на 36,6% (за месяц – не изменились). Также существенно подорожали водоснабжение – на 14,1% (за месяц – на 0,1%) и тарифы на канализацию – на 21,6% (за месяц – на 0,2%).

Выросли цены на содержание жилья и придомовых территорий: за месяц – на 1,2%, за год – 4,1%, а также на отопление и горячую воду: за месяц – на 0,5% (за год – на 5,6%).

Напомним, в декабре 2019 Зеленский обещал, что тарифы на отопление упадут вдвое. Президент Украины сообщил, что найдено интересное решение, которое позволит зимой 2020 уменьшить тарифы на тепло в два раза.

На видео - с 4:11 минуты

Тарифы в Украине: новости