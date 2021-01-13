В Кабмине рассказали, кто из украинцев получит субсидию на отопление

Премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение насчет субсидий Минсоцполитики и Минфину.
Украинское правительство назначит субсидии украинцам, которые используют электроэнергию для отопления собственного жилья. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в рамках заседания Кабмина 13 января 2021 года.
Поручение насчет субсидий руководитель правительства дал Минсоцполитики и Министерству финансов. "Учитывая то, что был установлен единый тариф на электроэнергию с 1 января, поручаю Министерству социальной политики и Министерству финансов направить механизм субсидирования, который поможет людям, которые используют электроэнергию для отопления своих домов", ‒ отметил Шмыгаль.
Премьер-министр также сказал, что по причине роста тарифов на услуги ЖКХ в январе 2021 вырастут и субсидионные выплаты для украинцев.
"В Украине 3,1 млн домохозяйств получают субсидии для оплаты коммунальных услуг, средний размер 1600 гривен", - подытожил Шмыгаль.
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