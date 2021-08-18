В Кабмине установили порядок выплаты "минималки": что изменится для украинцев

В Кабмине установили порядок выплаты минимальной зарплаты / УНИАН

Кабинет министров согласовал законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты, которые регулируют оплату труда. Об этом стало известно во время онлайн-трансляции заседания правительства в YouTube.

В частности, документ вносит изменения в закон "Об оплате труда", которыми предусмотрено не включать в размер минимальной заработной платы такие составляющие:

доплаты за работу с вредными и опасными условиями труда, с особыми природными географическими и геологическими условиями, а также в условиях повышенного риска для здоровья;

доплаты за совмещение профессий (должностей), выполнение обязанностей временно отсутствующего работника;

суммы повышения оплаты труда за работу в ночное время, разъездной характер работ;

оплата работы в сверхурочное время;

оплата за привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни;

премии к праздничным и юбилейным датам;

сумма индексации заработной платы;

сумма компенсации потери части доходов в связи с нарушением сроков выплаты заработной платы.

По мнению авторов законопроекта, исключение из "минималки" перечисленных составляющих позволит повысить общий размер заработной платы работника, особенно тех, которые заняты на тяжелых работах, работах с вредными и опасными условиями труда, условиями повышенного риска для жизни и здоровья и в неблагоприятных условиях.

Кроме того, проектом документа устанавливаются условия для определения размера минимальной заработной платы. В частности, минимальную зарплату планируют определять с учетом:

потребностей работников и их семей;

общего уровня средней заработной платы в целом по Украине;

размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц;

прогнозного индекса потребительских цен на период, на который устанавливается размер минимальной заработной платы;

уровня занятости, производительности труда, сбалансированности и обоснованности государственного бюджета;

уровня налогов, обязательных сборов и взносов.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что минимальная зарплата в Украине с 1 января 2021 года выросла до 6000 грн. С 1 декабрян нынешнего года в Украине минимальная зарплата вырастет до 6500 гривеню

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что зарплаты в Украине в следующие три года будут расти примерно на 8-10% в год (учитывая инфляцию). А сама инфляция вернется к таргету в 5% уже в 2023 году, а в следующем году составит 6,2%.