В Киеве объявили о подорожании воды: какие города на очереди

В среднем тариф взлетит на 15-20%.
Вслед за повышением электричества с января 2021 взмывает вверх и тариф на холодную воду: Киев повышает цены на 15-20%.
С нового года куб воды в Киеве будет стоить14,74 грн (за водоснабжение) и 12,61 грн (за водоотведение), сообщается на сайте Водоканала. Суммарно за куб холодной воды киевляне заплатят 27,35 гривен (в том числе 4,56 грн НДС).
Новые тарифы на водоснабжение и водоотвод вступают в силу с 1 января 2021 года.
Кроме того, анонсировано подорожание холодной воды в Одессе, Львове, Харькове, Днепре, Запорожье и большинстве областных центров. Также изменения в тарифах коснутся ряда водоканалов в райцентрах (Бровары, Белая Церковь, Кривой Рог, Ирпень, Умань и др.). При этом уровень подорожания в разных городах будет варьироваться в зависимости от условий подачи и отвода воды.
Детальнее о новых тарифах читайте в нашем материале Минималка, хлеб, газ, транспорт и связь: что и насколько вырастет в Украине в январе.
Повышение тарифов в Украине: последние новости
- В НКРЭКУ предложили новые тарифы на поставку холодной воды по Украине еще в конце ноября. В соответствии с проектом тарифов на водоснабжение и водоотведение в 2021 году, цена на холодную воду должна вырасти в среднем на 20%.
- Опубликованы новые газовые тарифы на 2021 год. НКРЭКУ предлагает с января 2021 года повысить тарифы для облгазов и горгазов.