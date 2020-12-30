В Киеве объявили о подорожании воды: какие города на очереди

Тариф на холодную воду Киеве повышает с января 2021 - кто на очереди / УНИАН

Вслед за повышением электричества с января 2021 взмывает вверх и тариф на холодную воду: Киев повышает цены на 15-20%.

С нового года куб воды в Киеве будет стоить14,74 грн (за водоснабжение) и 12,61 грн (за водоотведение), сообщается на сайте Водоканала. Суммарно за куб холодной воды киевляне заплатят 27,35 гривен (в том числе 4,56 грн НДС).

Новые тарифы на водоснабжение и водоотвод вступают в силу с 1 января 2021 года.

Кроме того, анонсировано подорожание холодной воды в Одессе, Львове, Харькове, Днепре, Запорожье и большинстве областных центров. Также изменения в тарифах коснутся ряда водоканалов в райцентрах (Бровары, Белая Церковь, Кривой Рог, Ирпень, Умань и др.). При этом уровень подорожания в разных городах будет варьироваться в зависимости от условий подачи и отвода воды.

Детальнее о новых тарифах читайте в нашем материале Минималка, хлеб, газ, транспорт и связь: что и насколько вырастет в Украине в январе.

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