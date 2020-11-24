В Ощадбанке рассказали, что будет с пенсиями для жителей Донбасса

Из государственного финучреждения поступила информация по поводу того, что будет с пенсиями жителей ОРДЛО - в условиях коронавирусного карантина.
Руководство государственного Ощадбанка готово в очередной раз продлить срок действия пенсионных карточек жителей ОРДЛО ‒ в этот раз на три месяца.
Об этом на официальной Telegram-канале сообщила пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию военного конфликта на Донбассе. Также сообщается, что данное предложение было озвучено на заседании гуманитарной подгруппы. Дополнительной информации по этой теме представители украинской делегации не предоставили.
К слову, ранее Ощадбанк уже продлевал действием пенсионных карт для жителей ОРДЛО до 1 января будущего года.
Кроме того, украинские делегаты в подгруппе по безопасности подтвердили действенность координационного механизма контроля режима прекращения огня и напомнили россиянам о необходимости отработать конкретные механизмы координации и письменно их фиксировать.
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Война на Донбассе - что было ранее:
- Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович заявил - вопрос введения контингента российских миротворцев на Донбасс (по примеру Нагорного Карабаха) не обсуждается вовсе.
- Руководитель делегации Киева в ТКГ Леонид Кравчук 3 ноября заявил о том, что Украина разработала план действий по реализации процесса урегулирования конфликта на Донбассе. Документом предусмотрено возвращение под украинский контроль границы в ОРДЛО и проведение выборов в регионе.