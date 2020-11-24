В Ощадбанке рассказали, что будет с пенсиями для жителей Донбасса/ УНИАН

Руководство государственного Ощадбанка готово в очередной раз продлить срок действия пенсионных карточек жителей ОРДЛО ‒ в этот раз на три месяца.

Об этом на официальной Telegram-канале сообщила пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию военного конфликта на Донбассе. Также сообщается, что данное предложение было озвучено на заседании гуманитарной подгруппы. Дополнительной информации по этой теме представители украинской делегации не предоставили.

К слову, ранее Ощадбанк уже продлевал действием пенсионных карт для жителей ОРДЛО до 1 января будущего года.

Кроме того, украинские делегаты в подгруппе по безопасности подтвердили действенность координационного механизма контроля режима прекращения огня и напомнили россиянам о необходимости отработать конкретные механизмы координации и письменно их фиксировать.

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