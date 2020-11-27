В Сети рассказали, на сколько Кабмин отложил увеличение минимальной зарплаты

В Сети рассказали, на сколько отложили увеличение минимальной зарплаты / УНИАН

Руководитель украинского Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец утверждает ‒ повышение минимальной зарплаты перенесено Кабмином с середины 2021 года на конец 2022 года.

Об этом Волынец написал со ссылкой на источники в Минфине на своей странице в социальной сети Facebook. "Повышение минималки тоже откладывается. Минимальная зарплата вырастет до 6 500 грн не в июле 2021 года, как анонсировали, а в декабре следующего года", ‒ говорится в сообщении.

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