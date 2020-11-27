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В Сети рассказали, на сколько Кабмин отложил увеличение минимальной зарплаты

27 ноября 2020, 11:41

Профсоюзный лидер Михаил Волынец озвучил информацию, которая поступила к нему из Минфина.

Зарплата
В Сети рассказали, на сколько отложили увеличение минимальной зарплаты / УНИАН

Руководитель украинского Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец утверждает ‒ повышение минимальной зарплаты перенесено Кабмином с середины 2021 года на конец 2022 года.

Об этом Волынец написал со ссылкой на источники в Минфине на своей странице в социальной сети Facebook. "Повышение минималки тоже откладывается. Минимальная зарплата вырастет до 6 500 грн не в июле 2021 года, как анонсировали, а в декабре следующего года", ‒ говорится в сообщении.

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Бюджет на 2021 год – о чем ранее сообщал Главред:

  • В государственном бюджете на 2021 год вновь увеличат долю расходов на нужды армии и военно-промышленного сектора.
  • До того президент Владимир Зеленский рассказал, как в Украине будут увеличивать "минималку". По словам президента, увеличение минимальной заработной платы до 6 500 гривен - это не просто обещания, это расчеты. И бюджет Украины выдержит эту нагрузку.
  • Позднее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в бюджет на 2021 год будет заложен курс доллара на уровне 29 гривен.

зарплата Михаил Волынец новости Украины госбюджет 2021
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