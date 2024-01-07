В Украине теперь будет другой "пакет малыша": что произошло

В 2024 году в "пакет малыша" начнут класть больше вещей, а его общую стоимость увеличат. Теперь она будет составлять 7689 грн, а не 6816 грн.

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Как говорят чиновники, нынешняя стоимость "пакета малыша" равняется трем таким минимумам / коллаж Главред, фото УНИАН

В 2024 году "пакет малыша" увеличится по объему, а его общую стоимость тоже, соответственно увеличат ‒ с 6816 грн до 7689 грн. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцполитики.

По словам чиновников ведомства, особо отметили, что увеличение стоимости пакета прямо связано с увеличением прожиточного минимума для детей до 6 лет. Соответственно, с 1 января его размер стал составлять 2 563 грн.

Получается, что нынешняя стоимость "пакета малыша" равняется трем таким минимумам.

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Кроме того, увеличится и количество товаров, которые пользуются спросом.

В частности:

многоразовых влагостойких пеленок;

теплой одежды для младенцев;

плед-одеяло заменят на больший для более удобного использования.

"В то же время, заметно уменьшено количество одежды самого маленького размера, из которой малыши быстро вырастают. Это, в частности, боди или штанишки-ползунки", – рассказали в Минсоцполитики.

Как говорят чиновники, новый состав "пакета малыша" уже утвержден. В настоящее время он проходит процедуру государственной регистрации.

Напомним, последнее время в онлайн-медиа быстро распространяется информация о том, что украинским школьникам запретят использовать гаджеты в школе. В Министерстве образования и науки Украины уже прокомментировали эти слухи.

Также, в проекте Государственного бюджета на 2024 год планируется индексация пенсий в Украине. Первая индексация назначена на 1 марта, вторая - на 1 июля. Об этом рассказал народный депутат Украины Ярослав Железняк.

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