Ждать ли доллар по 40 и бежать ли скупать валюту: эксперт дал свежий прогноз

Курс доллара (наличный) в Украине достаточно стабильный, поэтому никаких значительных изменений до начала лета эксперты не прогнозируют.

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Эксперт дал свежий прогноз по курсу валют / коллаж Главред, фото УНИАН

Наличный курс доллара в Украине достаточно стабилен, поэтому никаких значительных изменений до конца мая-начала июня не прогнозируется. Об этом рассказал в комментарии "Обозреватель" известный валютный эксперт и аналитик аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ.

При этом он не советует украинцам сейчас скупать иностранную валюту, если это делается в расчете на то, что в дальнейшем курс будет скакать. Однако, говорит эксперт, такой вариант подойдет гражданам, которые имеют большой запас наличности.

"Прогноз достаточно прост. Валюта будет более-менее стабильной. Дело в том, что курс гривни сейчас зависит от динамики международной финансовой помощи, которая оказывается очень стабильно. "Зерновая инициатива" продолжилась, то есть экспортная выручка за зерно будет поступать в Украину. Особых каких-то движений в ту или иную сторону ожидать не стоит", – сказал Кущ.

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Курс доллара в Украине

Инвестиционный банкир Сергей Фурса отмечал, что курс доллара в Украине до конца весны сильно не изменится. По словам эксперта, больше всего стоимость валюты в ближайшие недели будет зависеть от макрофинансовой помощи Украине от стран-партнеров.

Ранее эксперты объясняли, что курс доллара к лету может немного вырасти лишь при одном условии – если произойдет остановка "зерновой сделки". Но в ближайшее время ничего такого не ожидается. В Украине до конца весны не ожидается резких изменений наличного курса доллара.

Экономический эксперт Борис Кушнирук отмечал, что уже в июле 2023 года на курс валют в Украине может крайне негативно повлиять возврат к довоенной системе налогообложения налогами рынка горючего.

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