Зеленский одержал победу в Верховном суде

Инстанция не считает концертную деятельность шоумена предвыборной агитацией.
Верховный Суд отказал в удовлетворении иска кандидата в президенты, журналистки Юлии Литвиненко к известному шоумену Владимиру Зеленскому и телеканалу 1+1.
Как сообщается в решении суда, Литвиненко требовала признать незаконной предвыборной агитацией работу Зеленского в качестве ведущего телепередачи Лига Смеха, которая транслируется на телеканале 1+1.
Также заявитель требовала установить факт нарушения финансирования избирательной кампании Зеленского.
Однако Верховный Суд признал иск безосновательным и отказал в его удовлетворении в полном объеме.
Напомним, согласно последним данным соцопроса, 26,4% жителей Украины, определившиеся со своими электоральными предпочтениями, готовы отдать свой голос на президентских выборах за комика и телеведущего Владимира Зеленского.