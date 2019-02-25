Зеленский одержал победу в Верховном суде

Суд признал работу Зеленского телеведущим во время предвыборной кампании законной / Украина нова

Верховный Суд отказал в удовлетворении иска кандидата в президенты, журналистки Юлии Литвиненко к известному шоумену Владимиру Зеленскому и телеканалу 1+1.

Как сообщается в решении суда, Литвиненко требовала признать незаконной предвыборной агитацией работу Зеленского в качестве ведущего телепередачи Лига Смеха, которая транслируется на телеканале 1+1.

Также заявитель требовала установить факт нарушения финансирования избирательной кампании Зеленского.

Однако Верховный Суд признал иск безосновательным и отказал в его удовлетворении в полном объеме.

Напомним, согласно последним данным соцопроса, 26,4% жителей Украины, определившиеся со своими электоральными предпочтениями, готовы отдать свой голос на президентских выборах за комика и телеведущего Владимира Зеленского.