Выборы-2019: как проголосовать за рубежом

Выборы-2019 / Корреспондент

31 марта 2019 года стартует первый тур выборов президента Украины.

Избирательные участки откроются в 08:00 утра по киевскому времени. В этой избирательной президентской гонке примет участие рекордное количество кандидатов — 39.

Напомним, в голосовании могут принять участие граждане страны, которые были внесены в список избирателей по месту прописки. Подробнее читайте в нашем материале Выборы президента Украины 2019: как голосовать без прописки. Также гражане Украины могут проголосовать не в своем городе.

Что нужно, чтобы проголосовать за рубежом

Гражданину Украины, который находится не на территории страны, необходимо для голосования соответствовать нескольким пунктам:

быть включенным в список избирателей на заграничном избирательном участке, расположенном на территории соответствующего иностранного государства;

лично прибыть на соответствующий зарубежный избирательный участок в день голосования;

иметь при себе документ, который подтверждает гражданство Украины и является основанием для получения избирательного бюллетеня на заграничном избирательном участке, а именно: паспорт гражданина Украины для выезда за границу; дипломатический паспорт Украины; служебный паспорт Украины.



Кроме того, граждане Украины, которые постоянно или временно проживают за ее пределами, могут:

лично подать в зарубежное дипломатическое учреждение Украины заявление о включении в Государственный реестр избирателей или изменении избирательного адреса (если его уже включили в Государственный реестр избирателей).

предоставить документы или их копии (но оригиналы нужно показать обязательно), подтверждающие эти изменения;

обратиться в соответствующее зарубежное дипломатическое учреждение Украины, чтобы стать на консульский учет.

Если фамилия в списках есть и адрес проживания указан корректно, избиратель может приходить в день голосования на избирательный участок с 8.00 до 20.00 по местному времени.

Важно помнить ПРОЦЕДУРА ПОДРАЗУМЕВАЕТ ПЕРЕНОС АДРЕСА ГОЛОСОВАНИЯ НА ОДНУ КОНКРЕТНУЮ ДАТУ. В СЛУЧАЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВТОРОГО ТУРА (ИЛИ ПОВТОРНОГО ГОЛОСОВАНИЯ) ВСЕ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРИДЕТСЯ ПРОХОДИТЬ ЗАНОВО.

Как проголосовать украинцам в России

Гражданам Украины, которые проживают или работают на территории Российской Федерации, в волеизъявлении на территории России отказано. Соответствующее решение было принято Центральной избирательной комиссией Украины в декабре 2018 года: решение №274 от 31 декабря 2018 года размещено на сайте комиссии.

Читайте такжеВыборы-2019: как голосовать переселенцам и жителям временно оккупированых территорийУкраинцы смогут принять участие в выборах, только выехав в другую страну. Все пять избирательных участков, которые функционировали на территории РФ, переносятся в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии. Все пять украинских консульств были закрыты с формулировкой о "невозможности невозможностью обеспечения избирательного процесса на территории государства-агрессора", прежде всего из-за невозможности обеспечения безопасности граждан Украины".

При этом в приложении к постановлению содержится рекомендация украинцам, живущим в Москве и Санкт-Петербурге, согласно которой они в 2019 году, чтобы проголосовать, поехали в Хельсинки, где избирательный участок будет располагаться в посольстве Украины на улице Ваханиитунтие, 9.

При этом в МИД Украины желающим принять участие в выборах посоветовали голосовать по месту своей регистрации на родине.

Как проголосовать в другой стране

Только по официальным данным за последние годы из Украины выехало более 3,7 млн человек, по неофициальным, их количество достигает шести млн. Несмотря на то, что значительная доля граждан Украины сегодня проживает в России, немало украинцев находятся в других странах - Польше, Германии, Чехии, США, Канады.

Первое, что необходимо приготовить - документы, которые подтверждают необходимость смены места голосования, а именно:

справка о командировке,

справка с места учебы,

договор найма (аренды) жилья,

документ, подтверждающий право собственности на жилье,

проездные документы,

путевка в санаторий.



Для того, чтобы иметь возможность проголосовать в первом туре выборов президента Украины, которые пройдут 31 марта, мигрантам необходимо встать на консульский учет. Для этого понадобятся следующие действия:

подготовить загранпаспорт, рабочую визу сроком не меньше трех месяцев или карту вида на жительство, а также договор аренды квартиры.

личное прибытие в консульство и написание заявления на смену места голосования.

После выполнения этих шагов можно будет проголосовать на участке при украинском консульстве в любой стране ЕС, а также Северной Америки.

Как проголосовать украинцам в Польше

Не считая России, наибольшее представительство украинцев сейчас живут и работают на территории Польши.

Несмотря на то, что, по официальным данным количество наших заробитчан в Польше перевалило уже за миллион, а по неофициальным достигает двух миллионов, на выборах президента Украины 2019 года в Польше будут работать всего четыре избирательных участка: в Варшаве, Кракове, Гданьске и Люблине.

Разумеется, столь малое количество участков не сможет справиться с наплывом желающих, поэтому подготовкой к голосованию стоит озаботиться заблаговременно. Например, на прошлых выборах в Польше проголосовали только около пяти тысяч человек, при том, что в избирательные списки внесли в два раза больше украинцев, так что за возможность реализовать свое право голоса придется побороться - не только совершить вышеописанные "бумажные" процедуры, но и наверняка постоять в очереди.

Читайте такжеВыборы 2019: как голосовать не по пропискеКроме того, именно в Польше при попытке встать на консульский учет могут возникнуть проблемы, поскольку в настоящий момент основными посетителями представительств являются владельцы автомобилей европейской регистрации, так что лучше "забронировать" свое участие в выборах заранее: очередь на голосоведение может отобрать у вас весь день.

Проблемы с голосованием могут также возникнуть в Италии, Австрии и отчасти Германии (хотя там будут открыты пять участков).

Важно помнить - в день голосования изменения в списки избирателей не вносятся .

Адреса посольств и консульств для голосования за рубежом

С перечнем и адресами избирательных участков за рубежом можно ознакомиться на сайте МИД Украины.

Узнать, включены ли избиратели в Государственный реестр избирателей, и проверить, правильно ли указаны фамилия, имя, отчество и избирательный адрес, можно с помощью онлайн-сервиса Личный кабинет избирателя, в котором нужно зарегистрироваться.

Ознакомиться с перечнем зарубежных избирательных участков можно по ссылке.