Украина переживает самую грязную предвыборную кампанию в истории – Bloomberg

Выборы в Украине / УНИАН

Если имя победителя первого тура президентских выборов почти известно, то за второе место ожидается битва между действующим президентом Петром Порошенко и экс-премьером Юлией Тимошенко. Предвыборная кампания насыщена различными обвинениями – от подкупа избирателей и прослушивания телефонных разговоров до сомнительных источников финансирования предвыборных фондов. Об этом идет речь в материале Bloomberg, перевод которого публикует Главред.

Грязные методы на выборах не являются чем-то уникальными для Украины. Они являются обычным явлением в посткоммунистических странах Европы. Стоить только вспомнить Виктора Януковича, чья сомнительная победа на выборах в 2004 году была отменена Верховным судом после массовых акций протеста.

"Если избиратели потеряют доверие к объявленному победителю, это может перерасти в уличные акции и насилие", - уверена Орися Луцевич, научный сотрудник Chatham House в Лондоне.

Читайте такжеУкраинцы устали от грязных методов Манафорта, поэтому делают ставку на Зеленского - The Daily BeastМВД Украины, которое считается более дружелюбным по отношению к Тимошенко, открыло расследование по поводу подкупа избирателей в пользу Порошенко, заявив, что тысячи людей получают по 40 долларов каждый, из государственного и местных бюджетов. В свою очередь, СБУ, считающаяся лояльной к Порошенко, проводит расследование в отношении партии Тимошенко по поводу аналогичных действий.

Тимошенко утверждает, что ее соперник пытается "купить выборы" и использует СБУ в качестве предвыборного штаба. Порошенко отрицает все правонарушения и называет всех своих оппонентов агентами Владимира Путина.

Правоохранительные органы сталкиваются не только с подкупом избирателей. Министерство внутренних дел сообщает, что обнаружило подслушивающие устройства СБУ возле офисов еще одного кандидата, комика Владимира Зеленского. Последнего обвиняют в том, что он марионетка олигарха Игоря Коломойского. Зеленский отрицает это.

"Объем политической рекламы значительно увеличился и намного превышает бюджеты партий", - говорит Александр Сушко, исполнительный директор фонда Ренессанс, который продвигает демократию и прозрачность. – Некоторые объяснения об источниках финансирования кампании просто вызывают смех".

По мнению главы партии Национальный корпус Андрея Билецкого, эту предвыборную кампанию можно смело назвать самой грязной в истории.