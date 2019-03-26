Выборы 2019: кому астрологи сулят звездный час

Водолей является носителем новых идей, отметил эксперт.
Во время президентских выборов 2019 звездный час будет у кандидата в президенты и шоумена Владимира Зеленского.
Выборы президента не принесут изменения в Украину, но ситуацию могут изменить выборы в Верховную Раду, сообщает ТСН со ссылкой на астрологов.
По словам астролога Влада Росса, Зеленскому "светит" пост президента.
"Положение его Юпитера — символа власти, неожиданным аспектом с Ураном… давало возможность, что именно он должен стать следующим президентом Украины", — сказал эксперт.
Астролог Юрий Буянов отметил, что Зеленский по знаку Зодиака Водолей, а Водолей — это "носитель новых каких-то идей". "Своим влиянием может принести законность…", — спрогнозировал собеседник.
Ранее Влад Росс говорил Главреду, что во второй тур президентских выборов 2019 могут выйти Владимир Зеленский и его соперница — кандидат в президенты и лидер Батькивщины Юлия Тимошенко.
Выборы президента 2019 в Украине
В последний день 2018-го — 31 декабря, в нашей стране началась новая президентская избирательная кампания. 8 февраля ЦИК завершила регистрацию: опубликован список кандидатов в президенты.
Изначально комиссия зарегистрировала 44 кандидата на пост президента Украины. Однако 1 марта мэр Львова, лидер партии Объединение Самопомощь Андрей Садовый снялся с президентских выборов в пользу Анатолия Гриценко. Мэр Львова стал первым из 44 кандидатов, отказавшихся от участия в выборах.
За ним о своем снятии объявил другой кандидат — Дмитрий Гнап. Он тоже сделал это в пользу Гриценко.
Затем свою кандидатуру с выборов снял Сергей Кривонос — высокопоставленный офицер ВСУ. Он считает нецелесообразным менять Верховного главнокомандующего — президента Петр Порошенко, — поскольку сохраняется риск полномасштабной и открытой агрессии России против Украины.
7 марта кандидат в президенты Евгений Мураев снял свою кандидатуру в пользу другого кандидата — Александра Вилкула.
Последним на данный момент снялся с выборов Дмитрий Добродомов — кандидат от партии Народный контроль, нардеп-мажоритарщик. Теперь кандидатов в президенты на выборах 2019 осталось уже меньше четырех десятков.
8 марта в ЦИК назвали окончательное число кандидатов в президенты Украины. В избирательный бюллетень на выборах президента Украины 31 марта будет внесено 39 кандидатов, сказано в решение комиссии.