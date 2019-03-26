Выборы 2019: кому астрологи сулят звездный час

26 марта 2019, 22:28

Водолей является носителем новых идей, отметил эксперт.

Астрологи спрогнозировали, что на выборах 2019 будет звездный час Владимира Зеленского
На выборах 2019 будет звездный час Владимира Зеленского, спрогнозировали астрологи

Во время президентских выборов 2019 звездный час будет у кандидата в президенты и шоумена Владимира Зеленского.

Выборы президента не принесут изменения в Украину, но ситуацию могут изменить выборы в Верховную Раду, сообщает ТСН со ссылкой на астрологов.

По словам астролога Влада Росса, Зеленскому "светит" пост президента. 

"Положение его Юпитера — символа власти, неожиданным аспектом с Ураном… давало возможность, что именно он должен стать следующим президентом Украины", — сказал эксперт.

Астролог Юрий Буянов отметил, что Зеленский по знаку Зодиака Водолей, а Водолей — это "носитель новых каких-то идей". "Своим влиянием может принести законность…", — спрогнозировал собеседник.

Ранее Влад Росс говорил Главреду, что во второй тур президентских выборов 2019 могут выйти Владимир Зеленский и его соперница — кандидат в президенты и лидер Батькивщины Юлия Тимошенко.  

Выборы президента 2019 в Украине

В последний день 2018-го — 31 декабря, в нашей стране началась новая президентская избирательная кампания. 8 февраля ЦИК завершила регистрацию: опубликован список кандидатов в президенты.

Изначально комиссия зарегистрировала 44 кандидата на пост президента Украины. Однако 1 марта мэр Львова, лидер партии Объединение Самопомощь Андрей Садовый снялся с президентских выборов в пользу Анатолия Гриценко. Мэр Львова стал первым из 44 кандидатов, отказавшихся от участия в выборах.

За ним о своем снятии объявил другой кандидат — Дмитрий Гнап. Он тоже сделал это в пользу Гриценко.

Затем свою кандидатуру с выборов снял Сергей Кривонос — высокопоставленный офицер ВСУ. Он считает нецелесообразным менять Верховного главнокомандующего — президента Петр Порошенко, — поскольку сохраняется риск полномасштабной и открытой агрессии России против Украины.

7 марта кандидат в президенты Евгений Мураев снял свою кандидатуру в пользу другого кандидата — Александра Вилкула.

Последним на данный момент снялся с выборов Дмитрий Добродомов — кандидат от партии Народный контроль, нардеп-мажоритарщик. Теперь кандидатов в президенты на выборах 2019 осталось уже меньше четырех десятков.

8 марта в ЦИК назвали окончательное число кандидатов в президенты Украины. В избирательный бюллетень на выборах президента Украины 31 марта будет внесено 39 кандидатов, сказано в решение комиссии.

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Владимир Зеленский Влад Росс выборы-2019
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