Выборы 2019: кому астрологи сулят звездный час

На выборах 2019 будет звездный час Владимира Зеленского, спрогнозировали астрологи

Во время президентских выборов 2019 звездный час будет у кандидата в президенты и шоумена Владимира Зеленского.

Выборы президента не принесут изменения в Украину, но ситуацию могут изменить выборы в Верховную Раду, сообщает ТСН со ссылкой на астрологов.

По словам астролога Влада Росса, Зеленскому "светит" пост президента.

"Положение его Юпитера — символа власти, неожиданным аспектом с Ураном… давало возможность, что именно он должен стать следующим президентом Украины", — сказал эксперт.

Астролог Юрий Буянов отметил, что Зеленский по знаку Зодиака Водолей, а Водолей — это "носитель новых каких-то идей". "Своим влиянием может принести законность…", — спрогнозировал собеседник.

Ранее Влад Росс говорил Главреду, что во второй тур президентских выборов 2019 могут выйти Владимир Зеленский и его соперница — кандидат в президенты и лидер Батькивщины Юлия Тимошенко.