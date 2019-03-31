В Молдове зафиксировали подвоз избирателей на украинские участки из Приднестровья – СМИ

Президентские выборы-2019 / УНИАН

В Молдове зафиксировали подвоз людей из непризнанной республики Приднестровья на украинские участки для голосования на выборах 2019. Об этом сообщает "Радио Свобода".

В Молдове утром уже проголосовали более 200 человек, здесь расположен самый крупный избирательный участок.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 11:00 на выборах президента Украины проголосовали 16,08% избирателей.

В воскресенье, 31 марта, в Украине начались выборы президента 2019 — в 8:00 открылись избирательные участки. Проголосовать на выборах можно до 20:00, потом будут оглашены результаты экзит-поллов.