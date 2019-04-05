Общественное обещает устроить "мясорубку" между Зеленским и Порошенко

На Общественном пообещали зрелищные дебаты / Главред

Член правления Национальной общественной телерадиокомпании Юрий Макаров пообещал жесткие дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

"Я вам гарантирую… такую мясорубку, которую устраивает журналист, не скованный никакими обязательствами"- цитирует его Громадське ТБ.

Макаров подчеркнул, что не сомневается – дебаты будут независимыми и с жесткими вопросами. Он добавил, что напряженный батл между кандидатами проведут Мирослава Барчук и Павел Казарин, поскольку у них " нет никаких обязательств, кроме определенных ценностей, обязательств перед собой, перед честью".

"То есть мясорубка в лучшем смысле гарантирована", - подытожил Макаров.

Напомним, глава правления UA: Суспільне Зураб Аласания сообщил, что предвыборные дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского на НСК Олимпийский обойдутся в 1 млн долларов.

В штабе Зеленского подтвердили его участие в дебатах на Олимпийском.

Как известно, Владимир Зеленский записал видеообращение на НСК Олимпийский, в котором вызвал Петра Порошенко на дебаты и выдвинул украинскому лидеру ряд условий.

На следующий день Порошенко записал видеообращение, в котором выразил готовность встретиться на НСК. "Стадион, так стадион", - сказал президент.