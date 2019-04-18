В России покажут дебаты между Зеленским и Порошенко

В России намерены особо пристально следить за украинскими дебатами, поскольку своих у них никогда не было / Главред

Телеканалы РФ планируют показать дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на свои источники, освещать дебаты будет Россия 24.

Главный редактор канала Russia Today Маргарита Симоньян сообщила, что RT будет вести трансляцию дебатов на своем сайте, а также на ресурсе Ruptly. Для зрителей предоставят русский перевод.

Читайте такжеПолитолог рассказал, как дебаты Зеленского и Порошенко повлияют на результаты выборовИсполнительный продюсер Дождя Светлана Гуляева утверждает, что телеканал планирует 19 апреля устроить большой спецэфир и прямую трансляцию дебатов с переводом на русский язык.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что не знает, планирует ли Владимир Путин смотреть дебаты украинских кандидатов в президенты. Однако он их планирует смотреть и хотел узнать, на каких ресурсах будет идти трансляция.

Как известно, дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко назначены на 19 апреля на 19:00 на НСК Олимпийский.

Напомним, Главред выяснил все подробности и предстоящих дебатах Порошенко и Зеленского.