"Отказаться от враждебной риторики": в РФ прокомментировали результаты экзит полов

В РФ уже комментируют президентские выборы - 2019

Результаты президентских выборов в Украине говорят о том, что избиратели голосовали против президента Петра Порошенко.

Таким образом первый зампред комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал результаты экзит пола по результатам второго тура президентских выборов, передает govoritmoskva.ru.

По его мнению, вектор Украины необходимо повернуть в сторону Кремля, поскольку "Украина без России нормально развиваться определённо не может".

"Зеленский – авторитетный шоумен, умеет себя держать, говорить. Это была альтернатива Порошенко. Но если он будет альтернатива реальная, а не бутафорская. Поэтому надеемся, что он, как разумный человек, сделает какие-то выводы.

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Понятно, что он не может сразу броситься в объятия России – слишком много за эти годы произошло в наших отношениях. Если он хочет реально как-то улучшить ситуацию, он должен хотя бы отказаться от враждебной риторики, которая сопровождала все последние годы Порошенко. Потому что, откровенно говоря, голосовали не за Зеленского, а голосовали против Порошенко", – подчеркнул Джабаров.

Ранее Порошенко, комментируя результаты экзит-полов заявил, что признает поражение во втором туре.

Он также заявил, что собирается поздравить Зеленского по телефону.

Сам Зеленский после победы записал обращение к своим избирателям.