Актеры, блогеры и ведущие: у Зеленского рассказали, кто хочет стать спикером нового президента

Владимир Зеленский / Reuters

Для участия в конкурсе на должность пресс-секретаря новоизбранного президента Владимира Зеленского поступило свыше трех тысяч резюме.

Среди потенциальных кандидатов оказались профессиональные журналисты, пиар-менеджеры, телеведущие, блогеры, студенты профильных факультетов и актеры, причем среди них есть и широко известные в украинском обществе личности.

"На данный момент на электронный адрес HR-департамента команды Владимира Зеленского пришло более 3 тысяч резюме - от обычных людей, которые хотят принять участие в конкурсе и чувствуют уверенность в своих коммуникационных способностях", - рассказали в пресс-службе Зеленского Українським Новинам, однако отказались назвать фамилий известных кандидатов.

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Среди требований к кандидату на должность спикера президента: владение как минимум тремя языками (украинским, русским и английским), опыт работы в журналистике или публичной деятельности, трудоспособность и готовность работать круглосуточно.

Также спикер должен владеть коммуникационными способностями, иметь быструю реакцию, быть адаптированным к динамичной работе, быть креативным, а также иметь чувство юмора.

Сам конкурс на пост спикера президента будет проходить в несколько этапов. Вначале ТОП-100 кандидатов получат несколько творческих заданий (написать доклад или записать видео на определенную тему). Оценивать работы кандидатов будут эксперты по работе с персоналом и члены команды Зеленского.

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На следующем этапе будет сформирован ТОП-10 лучших претендентов, с которыми будет проводить собеседование руководитель HR-департамента и лично Зеленский. При этом все финалисты конкурса обязательно будут проходить проверку службами безопасности и антикоррупционными органами.

Напомним, ранее в Раде рассказали, когда определятся с датой инаугурации Зеленского.