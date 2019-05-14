В Раде зарегистрировали новое постановление об инаугурации Зеленского

14 мая 2019, 10:59

Проект постановления о проведении инаугурации 19 мая является основным.

Верховная Рада, заседание 22 февраля
Верховная Рада, заседание 22 февраля / Reuters

В Верховной Раде зарегистрирован новый проект постановления о проведении торжественного заседания парламента, посвященного принесению присяги украинскому народу новоизбранным президентом Украины.

Текст проекта постановления №10270-6 авторства народного депутата от Блока Петра Порошенко Владимира Куренного обнародован на сайте парламента.

Согласно документу, предлагается 17 мая в 10.00 провести в зале заседаний Верховной Рады Украины соответствующее торжественное заседание парламента.

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В то же время первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия, депутат от Народного фронта Леонид Емец заявил, что проект постановления о проведении инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского 19 мая является основным, и первое голосование депутатов состоится именно за этот проект.

 "По процедуре это должно происходить так: после того как Регламентный комитет передаст на рассмотрение Верховной Рады соответствующие постановления - первое было зарегистрировано (с датой инаугурации, - ред.) на 19 число, оно является основным, все остальные - альтернативными к нему. Поэтому первое голосование состоится за 19 число", - сказал Емец в эфире 5 канала.

Он добавил, что голосования за проекты постановлений с другими датами будут происходить в зависимости от того, будут ли результативными предыдущие голосования.

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"Голосование зависит от решения регламентного комитета, если решение будет сегодня, то оно (голосование, - ред.) может состояться и сегодня", - отметил он.

Ранее Владимир Зеленский опубликовал видеообращение к депутатам Верховной Рады, в котором он обвинил парламентариев в затягивании назначения даты инаугурации. Также победитель президентских выборов 2019 сравнил Петра Порошенко с туристом, который "тащит полотенца и тапочки и хватает все подряд со шведского стола".

В ответ Порошенко заявил, что для него приемлема любая дата инаугурации, которую определит Верховная Рада.

Выборы-2019: церемония инаугурации и когда президент Украины вступает в должность

В Украине 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.

Объявление официальных результатов

Официальные результаты второго тура выборов президента Украины объявлены 30 апреля.

По результатам обработки оригиналов протоколов с мокрыми печатями победил Владимир Зеленский: за него проголосовали 73,22% избирателей. За нынешнего главу государства Петра Порошенко голоса отдали 24,45% украинцев.

После этого протокол ЦИК с официальными результатами волеизъявления граждан должен быть опубликован 4 мая в газетах "Голос Украины" и "Урядовий курьер".

Инаугурация президента Украины

Согласно порядку избрания и вступления в должность, победитель выборов президента Украины должен вступить в должность не позднее, чем через 30 дней с момента официального оглашения результатов выборов. 

Инаугурация главы государства должна состояться не позднее 3 июня, а следом за этим новоизбранный президент пройдет торжественную церемонию присяги в Верховной Раде.

При этом в команде Зеленского уже назвали вероятную дату инаугурации — 28 мая.

Затем, в начале мая Зеленский определился с датой инаугурации — выбрав 19 мая — и написал письмо Парубию. Новый глава государства настаивает на необходимости скорее приступить к работе.

Отметим, что решающей в этом вопросе является роль нынешнего спикера Рады Андрея Парубия: дату инаугурации нового президента определяет парламент, а если нужное количество голосов за это решение не набирается, то спикер своим решением устанавливает дату лично.

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Верховная Рада Владимир Зеленский инаугурация
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