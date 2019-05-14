В Раде зарегистрировали новое постановление об инаугурации Зеленского

Верховная Рада, заседание 22 февраля / Reuters

В Верховной Раде зарегистрирован новый проект постановления о проведении торжественного заседания парламента, посвященного принесению присяги украинскому народу новоизбранным президентом Украины.

Текст проекта постановления №10270-6 авторства народного депутата от Блока Петра Порошенко Владимира Куренного обнародован на сайте парламента.

Согласно документу, предлагается 17 мая в 10.00 провести в зале заседаний Верховной Рады Украины соответствующее торжественное заседание парламента.

Читайте также"Не просит, а требует": политолог назвал жестким заявление Зеленского об инаугурации

В то же время первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия, депутат от Народного фронта Леонид Емец заявил, что проект постановления о проведении инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского 19 мая является основным, и первое голосование депутатов состоится именно за этот проект.

"По процедуре это должно происходить так: после того как Регламентный комитет передаст на рассмотрение Верховной Рады соответствующие постановления - первое было зарегистрировано (с датой инаугурации, - ред.) на 19 число, оно является основным, все остальные - альтернативными к нему. Поэтому первое голосование состоится за 19 число", - сказал Емец в эфире 5 канала.

Он добавил, что голосования за проекты постановлений с другими датами будут происходить в зависимости от того, будут ли результативными предыдущие голосования.

Читайте такжеАстролог назвал самую удачную дату для инаугурации Зеленского

"Голосование зависит от решения регламентного комитета, если решение будет сегодня, то оно (голосование, - ред.) может состояться и сегодня", - отметил он.

Ранее Владимир Зеленский опубликовал видеообращение к депутатам Верховной Рады, в котором он обвинил парламентариев в затягивании назначения даты инаугурации. Также победитель президентских выборов 2019 сравнил Петра Порошенко с туристом, который "тащит полотенца и тапочки и хватает все подряд со шведского стола".

В ответ Порошенко заявил, что для него приемлема любая дата инаугурации, которую определит Верховная Рада.