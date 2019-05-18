Парламентская гонка: партия Кличко пойдет на выборы в Верховную Раду

УДАР Кличко пойдет на выборы в Раду / kyivcity.gov.ua

Столичный градоначальник Виталий Кличко заявил, что партия УДАР примет участие в выборах в Верховную Раду. Только пока не ясно, возглавит ли список УДАРа его младший брат Владимир.

Отметим, на днях источники в окружении мэра Киева заявили, что и Владимир Кличко собрался в политику. Свое окончательное решение о походе в большую политику Кличко-младший должен озвучить в июне.

Тем не менее, Виталий Кличко не стал отрицать возможное участие его брата Владимира в проекте, сообщает "Прямой".

"Я уже заявлял, что партия УДАР однозначно будет участвовать в выборах в Верховную Раду. Что касается Владимира, я убежден в том, что ему небезразличны процессы, которые проходят в Украине. Он всегда меня поддерживал. Он является патриотом и делает все для того, чтобы Украина стала по-настоящему европейской страной. Что касается участия в политической жизни Украины, на этот вопрос, я думаю, что он сам сможет ответить. Это будет некорректно за него отвечать ", - сказал Виталий Кличко.

Также он заявил, что "однозначно" останется главой партии УДАР.

Напомним, ранее Юрий Луценко подтвердил слухи о том, что ведет переговоры с Виталием Кличко о формировании политической силы на предстоящих парламентских выборах.