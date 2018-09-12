Союз Луценко и Кличко: кто будет третьим?

Виталий Кулик

Директор Центра исследований проблем гражданского общества

12 сентября 2018, 13:19

Тандем Луценко-Кличко за несколько месяцев спокойно может выйти на конкурентный уровень.

Луценко, Кличко
Луценко заявил о переговорах с Кличко

Юрий Луценко подтвердил слухи о том, что ведет переговоры с Виталием Кличко о формировании политической силы на предстоящих парламентских выборах.

У Юрия Витальевича есть что предложить мэру Киева. Несмотря на высокий показатель недоверия к генпрокурору среди населения, у Луценко есть запас прочности в виде символических побед.

Например, при нем количество подач на снятие депутатской неприкосновенности увеличилось в разы. Да, они не доведены до логического окончания – ни Розенблат, ни Добкин, ни Новинский не арестованы и не осуждены. Однако, именно Луценко может отчитаться, что открыл по ним криминальное производство. "Другие не сделали и этого. Почему не посадили? Ну так такое законодательство!" - это вполне продаваемые политтехнологические конструкции.

Читайте такжеЗачем Порошенко задумал перенести президентские выборы?На счету Луценко и возврат денег Януковича, разгром группы Клименко, частичная "растаможка" Курченко и пр. Сам Луценко говорит об открытии 2100 криминальных дел по коррупции под руководством ГПУ, которые закончились судом и обвинением. Инфографика на ТВ будет намного убедительнее любого "крупняка" за решеткой.

Есть у Луценко и политический капитал. Он медийная и публичная личность, может держать удар. За словом в карман не лезет, в отличии от костноязычного Кличко, готовый спикер.

При учете политического склероза украинцев тандем Луценко – Кличко за несколько месяцев спокойно выйдет на конкурентный уровень. Теперь следим, кто к ним присоединится. Игра начинается.

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Виталий Кличко Юрий Луценко Виталий Кулик выборы 2019
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