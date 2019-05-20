После речи Зеленского депутата БПП госпитализировала скорая

После выступления Зеленского в Раде одному из депутатов стало плохо / Reuters

После инаугурационной речи Владимира Зеленского в Верховной Раде депутата от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука экстренно увезли на автомобиле "скорой" помощи.

Как сообщает Апостроф, Паламарчуку, который избирался в 7-й и 8-й созывы украинского парламента, стало плохо.

Однако детали о состоянии здоровья политика пока не известны. По последним данным от корреспонента Главреда, у Паламарчука случился гипертонический кризис.

Напомним, во время своей инаугурационной речи в Верховной Раде Зеленский потребовал от Рады уволить главу СБУ Василия Грицака, генпрокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака.

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Помимо этого он призвал парламент принять закон о снятии депутатской неприкосновенности, уголовной ответственности за незаконное обогащение, избирательный кодекс, открытые списки на выборы.

Также он объявил о роспуске Рады и досрочных выборах.