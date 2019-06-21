Новый соцопрос: рейтинг партии Слуга народа снизился, Голоса и Оппозиционной платформы - взлетел

В рейтинге партий на выборах в Раду произошли изменения / УНИАН

Партия Владимира Зеленского Слуга народа по-прежнему лидирует в рейтинге партий на выборах в Раду, однако, рейтинг политсилы президента немного снизился. Также произошли изменения и в процентном соотношении других сил.

По результатам соцопроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS 14-19 июня, Слугу народа готовы поддержать 37,1 процент среди всех опрошенных избирателей.

Смогли преодолеть 5-процентный барьер: Оппозиционная платформа – За жизнь (9,7%), Европейская Солидарность (6,9%), Батькивщина (6,8%) и Голос (5,3%).

Среди тех, кто определился, за какую партию отдаст свой голос на парламентских выборах 21 июля, партию Слуга народа намерены поддержать 47,1% опрошенных, на втором месте Оппозиционная платформа – За жизнь с 12,4 процентами, третье место занимает Европейская Солидарность Петра Порошенко с 8,8%, на четвертом месте – Батькивщина, и замыкает пятерку тех, у кого есть большие шансы пройти в Раду, Голос – 6,8 процентов.

Предыдущее исследование проводилось с 29 мая по 12 июня, и видно, что рейтинг Слуги народа снизился с 51,3 до 47,6 процентов, а Голоса (с 4,9% до 6,8%) и Оппозиционной платформы (с 9,2% до 12,4%) заметно поднялся.

Напомним, по данным опроса Соцгруппы Рейтинг, проведенного 8-12 июня, за Слугу народа готовы проголосовать 47,1% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.

Остальные голоса распределились так: Оппозиционная платформа – За життя со 11,1%, партия Голос – 8,1%, Батькивщина – 7,3%, Европейская Солидарность – 5,0%.

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