Под Киевом нардеп от БПП использовал улики для предвыборного пиара

Владелец забрал улики без уведомления полиции / Фото: пресс-служба Нацполиции

В селе Бышев Киевской области неизвестные сожгли три льготных автобуса. А уже через два дня два из трех автобусов из полиции пропали – важные улики в уголовном деле забрали владельцы для размещения предвыборной рекламы.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции в Киевской области, сожженые неизвестными автобусы были взяты в аренду благотворительным фондом нардепа от БПП Руслана Сольвара Вместе в Будущее и более пяти лет перевозили бесплатно пассажиров льготных категорий.

Спустя два дня после поджара сотрудники полиции обнаружили, что владелец автобуса самовольно забрал вещественные доказательства и начал использовать их для саморекламы, как кандидат в народные депутаты.

"До какой низости опустились наши оппоненты, чтобы ради политических игр сжечь у людей последнее – бесплатные автобусы", — гласила надпись на плакате, который разместили на автобусе.

/ Фото: пресс-служба Нацполиции

По словам представителей полиции, действия владельца автобусов негативно повлияли на ход расследования дела. Вследствие халатного обращения с уликами, теперь полицейские не смогут провести экспертизы для установления причин пожара.

По факту инцидента полиция открыла криминальное производство по ст. 356 Криминального кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Напомним, в Харькове полиция открыла криминальное дело по факту подкупа избирателей лекарственными препаратами, которые раздавались от имени народного депутата от БПП Александра Грановского.