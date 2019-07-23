Выборы-2019 установили антирекорд по незаконной агитации - КИУ

20 и 21 июля украинцев агитировали и в Интернете, и по смс-рассылке

Избирательная кампания на досрочных парламентских выборах 2019 года установила рекорд за последние 25 с половиной лет по фактам незаконной агитации. Об этом заявил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель

Как сообщает пресс-служба КИУ, больше всего незаконной агитации распространяли от имени политических партий Слуга народа, Оппозиционная платформа - За жизнь, Оппозиционный блок. Также имеются незаконные материалы еще от пяти политсил (Аграрная партия Украины, Свобода, Голос, Европейская солидарность, Батькивщина), а также ряда кандидатов в одномандатных округах.

"Эта кампания является рекордной за всю историю наблюдения нашей организацией, то есть рекордной за последние 25 с половиной лет относительно фактов незаконной агитации", - сказал Кошель.

По его словам, в течение 20-21 июля в регионах Украины было размещено значительное количество материалов, которые имели признаки скрытой и прямой агитации в пользу отдельных политических партий и кандидатов в депутаты. В то же время эти материалы в основном не содержали прямых призывов голосовать за или против определенных политических партий, однако были выполнены в той же стилистике и цветовой гамме.

Кроме того, в течение 20-21 июля рекламу кандидатов и политических партий распространяли в Интернете, а в день голосования наблюдатели КИУ сообщали о массовой смс-рассылке сообщений с призывом проголосовать за или против определенных кандидатов.

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Напомним, 21 июля в Украине прошли внеочередные выборы в парламент. Явка избирателей составила 49,8%. В МВД заверяют, что голосование 21 июля на парламентских выборах 2019 прошло без системных нарушений.