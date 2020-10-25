Премьер Шмыгаль проголосовал на местных выборах

Политик пришел на один из избирательных участков во Львове.
Премьер-министр Денис Шмыгаль проголосовал на местных выборах 2020 на одном из избирательных участков во Львове.
Глава Кабмина пришел на участок вместе с семьей. Об этом сообщает Украина 24 в Telegram.
Политик голосовал с женой и дочерью. Все были в защитных медицинских масках.
После голосования премьер-министр Украины сообщил журналистам, что считает репрезентативным инициированный президентом Владимиров Зеленским опрос на выходе из избирательных участков.
"Этот опрос очень репрезентативный. Президент хочет услышать людей: это один из элементов общения президента с людьми", - сказал он.
Напомним:
- В воскресенье, 25 октября, по всей Украине проходят местные выборы.
- На избирательных участках украинцы могут проголосовать за депутатов в местные советы, а также мэров городов и населенных пунктов.
- Также впервые граждане избирают депутатов в советы всех уровней от объединенных территориальных общин – проголосовать можно за депутатов сельских, поселковых, городских советов, а также сельских, поселковых, городских голов. Соответственно, бюллетени разных цветов - в зависимости от того, кого будут выбирать на соответствующей территории.
- Онлайн-трансляцию местных выборов в Украине 2020 можно прочитать тут.
Автор: Анна Багрий