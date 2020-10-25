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Премьер Шмыгаль проголосовал на местных выборах

25 октября 2020, 10:19

Политик пришел на один из избирательных участков во Львове.

Шмыгаль пришел на выборы вместе с семьей / t.me/ukraina24tv/3582

Премьер-министр Денис Шмыгаль проголосовал на местных выборах 2020 на одном из избирательных участков во Львове.

Глава Кабмина пришел на участок вместе с семьей. Об этом сообщает Украина 24 в Telegram.

Политик голосовал с женой и дочерью. Все были в защитных медицинских масках.

После голосования премьер-министр Украины сообщил журналистам, что считает репрезентативным инициированный президентом Владимиров Зеленским опрос на выходе из избирательных участков.

"Этот опрос очень репрезентативный. Президент хочет услышать людей: это один из элементов общения президента с людьми", - сказал он.

Напомним:

  • В воскресенье, 25 октября, по всей Украине проходят местные выборы.
  • На избирательных участках украинцы могут проголосовать за депутатов в местные советы, а также мэров городов и населенных пунктов.
  • Также впервые граждане избирают депутатов в советы всех уровней от объединенных территориальных общин – проголосовать можно за депутатов сельских, поселковых, городских советов, а также сельских, поселковых, городских голов. Соответственно, бюллетени разных цветов - в зависимости от того, кого будут выбирать на соответствующей территории.
  • Онлайн-трансляцию местных выборов в Украине 2020 можно прочитать тут.
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