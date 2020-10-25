Премьер Шмыгаль проголосовал на местных выборах

Шмыгаль пришел на выборы вместе с семьей / t.me/ukraina24tv/3582

Премьер-министр Денис Шмыгаль проголосовал на местных выборах 2020 на одном из избирательных участков во Львове.

Глава Кабмина пришел на участок вместе с семьей. Об этом сообщает Украина 24 в Telegram.

Политик голосовал с женой и дочерью. Все были в защитных медицинских масках.

После голосования премьер-министр Украины сообщил журналистам, что считает репрезентативным инициированный президентом Владимиров Зеленским опрос на выходе из избирательных участков.

"Этот опрос очень репрезентативный. Президент хочет услышать людей: это один из элементов общения президента с людьми", - сказал он.

Напомним: