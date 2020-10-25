Выборы в Ужгороде: кто поборется за кресло мэра во втором туре

Кто прошел во второй тур выборов в Ужгороде

В Ужгороде уже точно состоится второй тур выборов мэра города.

По результатам экзит-пола проведенного студией Савика Шустера, телеканала "Украина 24" и социологической компании Liberty Report:

за Богдана Андриива проголосовали 23,8% жителей города.

на втором месте – представитель партии "Слуга народа" Виктор Щадей, за него проголосовали 22,73%,

на третьем – самовыдвиженец Сергей Ратушняк, за него проголосовали 14,73%.

Опрос проводился методом face-to-face на 554 избирательных участках. Размер выборки: от 40 до 60 тыс., ошибка выборки: 1.6%.

Выборы 2020: результаты экзитполов по Украине