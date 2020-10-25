Выборы в Ужгороде: кто поборется за кресло мэра во втором туре

Опрос проводился методом face-to-face на 554 избирательных участках.
В Ужгороде уже точно состоится второй тур выборов мэра города.
По результатам экзит-пола проведенного студией Савика Шустера, телеканала "Украина 24" и социологической компании Liberty Report:
- за Богдана Андриива проголосовали 23,8% жителей города.
- на втором месте – представитель партии "Слуга народа" Виктор Щадей, за него проголосовали 22,73%,
- на третьем – самовыдвиженец Сергей Ратушняк, за него проголосовали 14,73%.
Опрос проводился методом face-to-face на 554 избирательных участках. Размер выборки: от 40 до 60 тыс., ошибка выборки: 1.6%.
Выборы 2020: результаты экзитполов по Украине
- Экзит-пол в Киеве: во второй тур с Кличко выходит неожиданный конкурент. Киевляне не смогли выбрать мэра в первом туре.
- Садовой во втором туре встретится с Синюткой - экзит-пол во Львове. По данным социологической группы Fama, во Львове на мэрских выборах состоится второй тур.
- Пять вопросов Зеленского: опубликованы результаты экзитполов. Стало известно, как ставили галочки украинцы, принявшие участие в проекте президента.
- Экзит-пол в Одессе показал, кто побеждает на выборах. Геннадий Труханов лидирует на выборах мэра Одессы, однако будет второй тур.
- Экзит-пол 2020 по Харькову дал неожиданные результаты. Там уверенно лидирует Кернес, и в то же время во власть проходит Партия Шария.
- Выборы в Днепре: Филатов не побеждает в первом туре. По предварительным данным, в городе состоится второй тур выборов мэра.
Автор: Екатерина Трохимчук