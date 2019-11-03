  1. Главная
  3. Мода и красота

Лонг боб – изумительная женская стрижка на средние волосы 2019-2020 - фото

3 ноября 2019, 05:55

Лонг боб подходит всем, поэтому в последнее время эта роскошная стрижка на средние волосы покорила сердца многих женщин во всем мире и даже в Голливуде.

  • Модная стрижка лонг боб Instagram
  • Модная стрижка лонг боб Instagram
  • Модная стрижка лонг боб Instagram
  • Модная стрижка лонг боб Instagram
  • Модная стрижка лонг боб Instagram
  • Модная стрижка лонг боб Instagram
  • Модная стрижка лонг боб Instagram
  • Модная стрижка лонг боб Instagram
  • Модная стрижка лонг боб Instagram
  • Модная стрижка лонг боб Instagram
  • Модная стрижка лонг боб Instagram
  • Модная стрижка лонг боб Instagram
  • Модная стрижка лонг боб Instagram
  • Модная стрижка лонг боб Instagram
  • Модная стрижка лонг боб Instagram
  • Модная стрижка лонг боб Instagram
  • Модная стрижка лонг боб Instagram
  • Модная стрижка лонг боб Instagram
  • Модная стрижка лонг боб Instagram
  • Модная стрижка лонг боб Instagram
  • Модная стрижка лонг боб Instagram
  • Модная стрижка лонг боб Instagram
  • Модная стрижка лонг боб Instagram
  • Модная стрижка лонг боб Instagram
  • Модная стрижка лонг боб Instagram
  • Модная стрижка лонг боб Instagram
  • Модная стрижка лонг боб Instagram
  • Модная стрижка лонг боб Instagram
  • Модная стрижка лонг боб Instagram
  • Модная стрижка лонг боб Instagram
  • Модная стрижка лонг боб Instagram
  • Модная стрижка лонг боб Instagram

На пороге зимы многие задумываются о смене имиджа. Одних догоняют отголоски осенней депрессии, другие хотят войти в новый сезон с высоко поднятой головой, шикарной стрижкой и улыбкой на лице.

Модная стрижка лонг боб, или как его еще называют – удлиненный боб, - удачное решение для тех, кто хочет выглядеть подчеркнуто стильно, но не собирается убирать длину волос.  

Средний боб – это красивые линии среза, которые делают образ изящным и привлекательным.

Лонг боб подходит всем, поэтому в последнее время эта потрясающая стрижка на средние волосы покорила сердца многих женщин во всем мире и даже в Голливуде. 

Особенности модной стрижки лонг боб

В зависимости от формы и силуэта, а также челки, удлиненный боб всегда выглядит оригинально и неповторимо.При этом самыми модными в 2019 году стали косая, градуированная  и прямая челки.

Прямой лонг боб подходит всем, отлично маскирует скулы, смягчает нос и подбородок, выделяет глаза.

Градуированный лонг боб – вариант, популярность которого сейчас на пике. С такой стрижкой у волос появится объем и пышность, также внешне они будут казаться гуще.

Асимметричный лонг боб – для тех, кто любит привлекать внимание и не терпит серости и однообразия. Яркая, с шлейфом креативности, стрижка асимметричный боб на средние волосы – это когда одна сторона короче, а другая – длиннее, притом разница может достигать до 15 сантиметров.

Как укладывать лонг боб: секреты

В зависимости от варианта удлиненного боба и наличия челки

Удлиненный боб позволяет экспериментировать.

Самый простой вариант укладки — прямые пряди без объема у корней. Для такой укладки высушите волосы и выпрямите их при помощи утюжка.

Чтобы получить волнистые локоны, следует заплести несколько больших косичек из слегка влажных волос и оставить на час. Потом косички расправляете и укладываете волосы, как больше нравится.

Читайте такжеТОП-5 коротких стрижек с гарантированным эффектом омоложения для женщин от 40 - фотоНапомним, ранее сообщалось, в 2019 году женская стрижка французский боб с челкой переживает настоящий ренессанс, при этом главными особенностями стрижки все так же остались объем и четкие контуры. Стрижка боб с челкой обладает невероятным эффектом, который позволяет ее "подогнать" под личико любой формы.  Вся сила – в длине волос.

удлиненный боб стрижки на длинные волосы асимметричный боб лонг боб
Сейчас вы просматриваете новость «Лонг боб – изумительная женская стрижка на средние волосы 2019-2020 - фото». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

06:55
Восстановление Донбасса: есть ли шанс у Украины обойтись без денег РФ
06:37
Дифтерия в Украине 2019: Скалецкая расставила точки над "і" Видео
06:19
Приметы и традиции на Казанскую 2019 году: как молиться и гадать
05:55
Лонг боб – изумительная женская стрижка на средние волосы 2019-2020 - фото Фото Видео
05:29
"Купил у бабушки": 18-летний парень из-за грибов оказался в реанимации Видео
05:00
Перец с челкой Трампа: американцы в шоке от меню на борту самолета президента США
04:33
Судьба Порошенко: политолог оценил вероятность ареста экс-президента
04:14
Чтобы не раздражать РФ: Столтенбергу не позволили встретиться с освобожденными из плена моряками
03:51
Бросил камень в посольство России в Киеве: в Москве состоится суд над Рудьковским
03:30
Совместное управление: эксперт предложил новый формат решения проблемы Крыма
03:13
"Кошачий кат": в Киеве на Подоле живодер убил десятки животных Видео
02:58
Заставить Россию вернуть Крым: надо возбудить миллион уголовных дел - эксперт
02:32
Гороскоп на неделю: за какие дела не стоит браться
02:05
"Ху*лои*анько выбрал русский чай с полонием": "лошару" Цемаха за "чувство патриотизма" высмеяли в Сети
01:36
Обещал работу: в ООС поймали иностранца-сутенера, который вербовал украинок
01:17
Развлекался с телефоном: в Раде снова застукали "слугу народа" за шалостями
00:50
Эксперт спрогнозировал новый скачок цен на газ
00:22
Модный бирюзовый маникюр – бесподобный френч, маникюр с фольгой и мраморные ногти - фото Фото
00:10
"Найден россиянин-беглец": на Николаевщине накрыли опасную банду Фото Видео
00:04
Во Львове испуганные взрывом лошади снесли скамейку и травмировали девушку Фото
02 ноября, суббота
23:30
Сын Хрущева завил, что Царь-бомба была бесполезной
23:03
"Выступлю в 80": Пугачева в очередной раз отреклась от сцены Видео
22:30
"Я тебе голову отрежу, с*ка!": Илья Кива пригрозил расправой прохожему за вопрос, опубликовано видео Видео
22:14
В России завели дело из-за общения гея с детьми
21:56
"Привыкайте, новые времена": экс-соратник Януковича пригрозил журналистам-расследователям
21:31
"Украина развязала войну": украинский академик зашкварился с диким заявлением о Донбассе Видео
21:25
"Мексиканская красотка": Настя Каменских заворожила сеть видом без макияжа
20:40
В России застрелили влиятельного силовика Видео
20:26
"Где я возьму 100 млн": Дубневич готовится отправиться в СИЗО Видео
19:52
"Копия Аллы Борисовны": Орбакайте поразила сеть схожестью со звездной мамой
19:30
Дело Дубневича: суд назначил нардепу залог в 100 миллионов
19:24
Приближается буря: синоптики предупредили украинцев об опасности
18:55
В Хмельницкой области рейсовый автобус слетел в кювет и перевернулся, 13 пострадавших Фото Видео
18:50
Х-Фактор 10 сезон 8 выпуск 02-11-2019 смотреть онлайн последний кастинг Видео
18:35
В СНБО утвердили проект оборонного бюджета на 2020 год
18:05
Дело на $12 млрд: Нафтогаз ударил новым иском по Газпрому
17:59
В Закарпатской области назначили нового руководителя полиции Видео
17:30
Обломали крымского Гоблина: в Facebook поставили на место Аксенова
17:01
На Буковине прихожане подрались за храм, в ход пошел слезоточивый газ
16:58
В штабе ООС назвали дату отмены ограничений на передвижение в Золотом
16:40
"Дальше выставки не улетит": в Сети оценили новую украинскую угрозу Черноморскому флоту РФ Видео
16:35
Миллионные схемы: СБУ разоблачило руководство Николаевской таможни
16:33
Французский боб с челкой – трендовая женская стрижка 2019, которая идет всем - фото Фото Видео
16:08
Стало известно, сколько Арсен Аваков заработал в новом правительстве
15:55
Температура выше нормы: синоптик порадовал украинцев прогнозом погоды
15:30
"На нары, чмошника, хочется прибить": "красную тряпку" Шуфрича распекли в Сети после слов о Донбассе Видео
15:30
У Кирилла ощетинились из-за признания ПЦУ Афинами
15:25
"Какая вкусная!": Даша Астафьева показала сочную грудь в смелой фотосессии
15:10
Секретный роман и провал: что прочит гороскоп на 3 ноября 2019
14:54
В НАТО заговорили о закрытии трастовых фондов для Украины – СМИ
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять