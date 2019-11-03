Лонг боб – изумительная женская стрижка на средние волосы 2019-2020 - фото

На пороге зимы многие задумываются о смене имиджа. Одних догоняют отголоски осенней депрессии, другие хотят войти в новый сезон с высоко поднятой головой, шикарной стрижкой и улыбкой на лице.

Модная стрижка лонг боб, или как его еще называют – удлиненный боб, - удачное решение для тех, кто хочет выглядеть подчеркнуто стильно, но не собирается убирать длину волос.

Средний боб – это красивые линии среза, которые делают образ изящным и привлекательным.

Лонг боб подходит всем, поэтому в последнее время эта потрясающая стрижка на средние волосы покорила сердца многих женщин во всем мире и даже в Голливуде.

Особенности модной стрижки лонг боб

В зависимости от формы и силуэта, а также челки, удлиненный боб всегда выглядит оригинально и неповторимо.При этом самыми модными в 2019 году стали косая, градуированная и прямая челки.

Прямой лонг боб подходит всем, отлично маскирует скулы, смягчает нос и подбородок, выделяет глаза.

Градуированный лонг боб – вариант, популярность которого сейчас на пике. С такой стрижкой у волос появится объем и пышность, также внешне они будут казаться гуще.

Асимметричный лонг боб – для тех, кто любит привлекать внимание и не терпит серости и однообразия. Яркая, с шлейфом креативности, стрижка асимметричный боб на средние волосы – это когда одна сторона короче, а другая – длиннее, притом разница может достигать до 15 сантиметров.

Как укладывать лонг боб: секреты

В зависимости от варианта удлиненного боба и наличия челки

Удлиненный боб позволяет экспериментировать.

Самый простой вариант укладки — прямые пряди без объема у корней. Для такой укладки высушите волосы и выпрямите их при помощи утюжка.

Чтобы получить волнистые локоны, следует заплести несколько больших косичек из слегка влажных волос и оставить на час. Потом косички расправляете и укладываете волосы, как больше нравится.

Читайте такжеТОП-5 коротких стрижек с гарантированным эффектом омоложения для женщин от 40 - фотоНапомним, ранее сообщалось, в 2019 году женская стрижка французский боб с челкой переживает настоящий ренессанс, при этом главными особенностями стрижки все так же остались объем и четкие контуры. Стрижка боб с челкой обладает невероятным эффектом, который позволяет ее "подогнать" под личико любой формы. Вся сила – в длине волос.