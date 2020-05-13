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Стрижки на средние волосы 2020 – модные прически на лето: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

13 мая 2020, 06:21

Прически для волос средней длины визуально делают нас моложе, а это, согласитесь, неоспоримое преимущество.

  • Стрижки на средние волосы 2020 Instagram
  • Стрижки на средние волосы 2020 Instagram
  • Стрижки на средние волосы 2020 Instagram
  • Стрижки на средние волосы 2020 Instagram
  • Стрижки на средние волосы 2020 Instagram
  • Стрижки на средние волосы 2020 Instagram
  • Стрижки на средние волосы 2020 Instagram
  • Стрижки на средние волосы 2020 Instagram
  • Стрижки на средние волосы 2020 Instagram
  • Стрижки на средние волосы 2020 Instagram
  • Стрижки на средние волосы 2020 Instagram
  • Стрижки на средние волосы 2020 Instagram
  • Стрижки на средние волосы 2020 Instagram
  • Стрижки на средние волосы 2020 Instagram
  • Стрижки на средние волосы 2020 Instagram
  • Стрижки на средние волосы 2020 Instagram

За несколько месяцев карантина вы, скорее всего, отрастили волосы, и сейчас думаете о том, что с ними делать. Не спешите их обрезать коротко – такая возможность у вас будет всегда. Да, хочется кардинальных изменений, и чтобы вместе с волосами ушло все то, что накопилось в душе за последнее время, но легче от этого вам не станет – короткая стрижка может только усугубить ситуацию, испортить настроение и лишить вас сил.

Если длина достигла уровня плеч и даже ниже – вы можете сделать модную стрижку на средние волосы.

Кроме того, волосы средней длины очень легко укладывать, и есть множество шикарных причесок, которые мгновенно улучшат ваш образ. А когда будет слишком жарко, вы сможете собрать волосы в стильный хвост.

Прически для волос средней длины визуально делают нас моложе, а это, согласитесь, неоспоримое преимущество.

Но не выбирайте стрижку наугад – как бы не хотелось выглядеть так, как модель на фотографии, над которой колдовали стилисты и визажисты, нужно реалистично смотреть на все. Вы должны учитывать, густые у вас волосы или тонкие, красите вы их или нет, ведь иногда удачное окрашивание спасает прическу, а без него она выглядит слишком просто.

Также оцените, сколько времени вы можете уделять укладке волос – если по утрам у вас нет времени создавать эффектные локоны или волны, тогда выбирайте ту прическу, которая позволит вам выглядеть стильно без особых усилий.

Также не забудьте о форме лица – она имеет огромное значение при выборе стрижки.

Стрижки на средние волосы 2020 - модные варианты на лето

Стрижка удлиненный боб с градуировкой

Потрясающая стрижка 2-в-1: короткие волосы на затылке, а спереди удлиненные пряди, который смягчают черты лица и добавляют образу женственности. Можете при желании добавить удлиненную челку. Несколько рваных прядей помогут сгладить острые переходы. Это отличный и самый простой способ сделать стильную стрижку.

Многослойная стрижка с челкой Бриджит Бардо

Челка Бриджит Бардо, как правило, подходит для всех форм лица. Она может быть гладкой или текстурированной. Суть этой знаменитой челки в том, что по центру волосы короче – на уровне ширины между глазами, и постепенно она расширяется и удлиняется. Именно поэтому ее еще называют челка-шторка.

А теперь о стрижке – сделайте текстурированные слои, в сочетании с челкой получится потрясающий образ.

Острый боб на средние волосы

Это очень стильная стрижка на средние волосы. Суть ее в том, что на затылке волосы короче, и под острым углом их удлиняют вперед – на ту длину, которая получится. Но это еще не все – добавьте косматые пряди, которые визуально добавят легкости и объема.

Блуждающая прическа

В 2020 году в моде блуждающий нижний срез волос – то есть одна прядь длиннее, другая короче, а третья вообще непонятно какая. Так появилась стрижка чоппи боб (бродячий боб) – короткий затылок, удлиненные волосы спереди, и срез неровный. Если у вас средние волосы, то вы можете просто сделать чоппи-срез. Получится красиво.

Удлиненное каре с перьями

Чтобы каре заиграло новыми красками, можно на волосах сделать перья – это обработка прядей волос бритвой, из-за чего получается оригинальная текстура волос. Такой вариант стрижки добавит образу мягкости, ведь все переходы плавные. Кроме того, градуировка добавляет объема.

Удлиненное шегги-каре

Еще один вариант разнообразить обычное удлиненное каре – это добавить хаотичные рваные пряди разной длины. Это самая лохматая стрижка на средние волосы, которая не требует особых усилий во время укладки. Но если вы закрутите несколько легких локонов – прическа от этого только выиграет.

Главред собрал фотогалерею модных стрижек и прической на средние волосы - посмотрите, она выше.

Читайте такжеВ моду вернулось эффектное окрашивание волос в стиле 90-х: фотоНапомним, если вам больше по душе короткие волосы, тогда обратите внимание на стрижку пикси. Это может быть вариант с выбритым виском, тогда весь акцент сместится на глаза. Кроме того, довольно удачный вариант – классический пикси с удлиненной челкой, которая нарезана длинными перьями.

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