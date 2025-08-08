Оккупанты продвинулись у Дачного: DeepState рассказал о ситуации на фронте

Кратко:
- Основная часть Дачного находится в серой зоне
- Дачное не находится под оккупацией противника
Оккупанты фиксируются на противоположном берегу реки Волчья от села Дачное Днепропетровской области. Они осуществляют постоянное давление в восточном районе от населенного пункта со стороны Новоукраинки. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.
Аналитики отметили, что оккупанты в последнее время пробуют "залезать в посадки вокруг села, особенно уделяют внимание посадкам севернее Дачного". Россияне пытаются накопиться и закрепиться или просто прячутся, чтобы выжить.
Силы Обороны в свою очередь пытаются контролировать перемещение противника, уничтожают его при обнаружении и прилагают усилия, чтобы зачищать занимаемые россиянами позиции.
"Основная часть населенного пункта Дачное находится в серой зоне, где ведутся активные боевые действия, ведь противник не оставляет попыток занять село... Основной ресурс врага для штурмовых действий - малые группы пехоты", - отметили аналитики.
В проекте подчеркнули, что населенный пункт Дачное не находится под оккупацией противника. Аналитики отметили, что россияне не могут там закрепиться, а в последнее время, даже нормально подойти к селу.
Ситуация на фронте - последние новости
Ранее военные сообщали, что основные усилия российских войск сейчас сосредоточены на попытках захвата Покровска, однако прямой штурм города маловероятен.
Оккупационные войска страны-агрессора России улучшили свою способность перекрывать украинские линии снабжения в лесистой местности. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).
Напомним, Главред писал, что военное руководство РФ отдало приказ взять под контроль город Покровск в Донецкой области до 1 сентября. Сейчас российские захватчики не только проводят активные штурмы, но и разбрасывают дронами пропагандистские листовки с просьбой к местным сдавать украинские позиции.
Об источнике: DeepState?
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
