Друзья, есть приятная новость: теперь, цены на ортопедические изделия для позвоночника могут нас приятно удивить, а приобрести их стало гораздо легче, во много раз. Но, обо всем по порядку.

1. Высококачественная продукция всемирно известных фирм сейчас стала более доступна в цене.

Так как компания "Волсмарт" является эксклюзивным представителем на рынке Украины ведущих мировых производителей ортопедических товаров медицинского назначения, которые завоевали признание специалистов и потребителей, она может существенно влиять на стоимость продукции, в сторону ее снижения.

2. Интернет – магазин ортопедических товаров и медтехники "Ортоп" является частью компании. Здесь работают сотрудники с медицинским образованием, которые всегда бесплатно, в телефонном режиме, помогут с выбором и дадут грамотную, квалифицированную, исчерпывающую консультацию.

3. Такую же услугу можно получить и в сети медицинских салонов "Ортоп", расположенных как в Киеве, так и в других городах страны.

4. Для удобства покупателей, организована доставка заказов: по Киеву – курьером, в другие регионы Украины – сервисом "Нова Пошта".

Давайте рассмотрим ассортимент предлагаемых ортопедических изделий для позвоночника:

- Шейный воротник (головодержатель). Фиксирует позвонки шеи в анатомически правильном положении. Медицинское название – воротник Шанца, или шина. Применяются с целью профилактики деформации шейного отдела позвоночника, лечения уже имеющихся заболеваний в этой области. Есть нескольких видов: мягкие, полужесткие и жесткие, модель "Филадельфия".

- Корсет для коррекции осанки. Рекомендован врачами для предупреждения искривления позвоночника. Патологии спины в любом из ее отделов, сутулость – это не только некрасиво, но и очень вредно для всего организма человека. Хорошо известно, что многие болезни берут свое начало от деформированного позвоночного столба. Существует еще реклинатор. Это такой корректор осанки, который имеет жесткие вставки, благодаря чему, при его носке, плечи оттягиваются назад и позвоночник принимает нужное положение.

- Корсет для спины. Служит для фиксации поврежденного отдела позвоночника (при заболеваниях, после травм и операций). Выпускаются различной степени жесткости. Разновидностями изделия являются:

а) бандаж для спины – выполнен из эластичных, гигроскопичных материалов и, в зависимости от назначения, может выполнять поддерживающую роль отдельных участков позвоночного столба и согревающую;

б) пояс для спины – не настолько жесткая конструкция, по сравнению с корсетом, необходим только для поддержки спины. Эластичен, изготовлен из воздухопроницаемых материалов.

Конечно, компания не забыла о детках. Специально для них, имеется огромное количество ортопедических изделий различного назначения. Ведь, правильное положение позвоночника, а вместе с ним и здоровье всего организма, закладывается в детстве. А любую болезнь, как известно, гораздо легче предупредить, чем ее лечить. И особенно, это касается нашего скелета, так как кости с возрастом становится очень сложно заставить принять правильное положение.

Остается напомнить читателям, что ортопедические изделия лучше всего приобретать после консультации врача, который выявит намечающиеся, или уже имеющиеся проблемы и даст необходимые рекомендации.

Мы желаем всем крепкого здоровья и красивой осанки. Берегите себя и своих близких.