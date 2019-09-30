Ученые выяснили, как восстановить сердце после инфаркта

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Ученые обнаружили уникальный метод лечения больного сердца. Прорыв в медицине основан на открытии уникального гена Erbb2.

Отмечается, что правильная активация данного гена позволяет восстановить сердце после инфаркта. Эту гипотезу проверили израильские исследователи на лабораторных мышах и результаты эксперимента превзошли все ожидания, пишет издание nature.

В свою очередь, ученые из Медицинского колледжа Бейлора и Техасского института сердца обнаружили еще один ген, который может применятся для восстановления сердечной мышцы. Ему дали название Salvador. Уникальность данного гена в том, что его необходимо блокировать, а не активировать. Согласно результатам эксперимента, у лабораторных мышей рубец на сердце значительно уменьшался, а их общее состояние улучшалось.

Напомним, что ученые доказали, что понедельники не только грозят неудачами, но и опасны для здоровья, в частности, не любит этот день недели сердце.