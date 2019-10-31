Новый суперфуд: желуди дуба набирают популярность

Желудь дуба стал новым популярным суперфудом / pro-oreh.ru

В Южной Корее желудь дуба получил статус суперфуда - продукта с высокой концентрацией полезных веществ. Из него производят желудевую лапшу, желе и пудру.

Этот тренд потихоньку приходит и в Европу – в Великобритании стали интересоваться, как есть желуди и какие можно придумать с ними рецепты, передает The Guardian.

Любопытно, что коренные американцы издавна питались желудями – они богаты питательными веществами. Желуди богаты витаминами B12, B9, В6, В2, В1, А, РР, белками и углеводами, клетчаткой и минеральными веществами: медь, цинк, железо, калий, кальций, магний, фосфор. Также они полезны для регулирования уровня сахара в крови, для укрепления работы сердца.

Желуди выращиваются в Китае и Южной Корее и часто размалываются в муку. Многие культуры делают из желудей "кофе".

К слову, с желудями можно сделать шоколадный торт, хлеб, кофе, который имеет ореховый привкус.

Старинный рецепт муки из желудей

Первый этап - нужно поджарить желуди на чугунной сковороде. Нужно часто встряхивать и жарить до того, как они потрескаются. Они будут пускать сок и шипеть.Скорлупа может пригореть, но не допускайте пригорания желудей.

После этого – легким движением руки вынимаем желуди из скорлупы.

Вторую часть процесса лучше делать во время чистки. Слегка коричневые желуди, почти молочного цвета разрезать на 4 части.

Полученные желуди нужно залить холодной водой и вымачивать два дня. Каждый день надо менять воду по 3 раза.

После двух дней, нужно залить новой водой и довести до кипения. Затем нужно желуди снять с огня, слить воду и дать стечь. На этой стадии – лучше сразу пропустить их через мясорубку (т.к. потом будет легче перемалывать в кофемолке).

Затем желуди разложить на противне и сушить в духовке при 40 градусах до полного высыхания. Сухие желуди можно хранить в таком виде или смолоть в муку. Лучше молоть перед использованием. Хранить это лучше в бумажных пакетах, но можно и в чистых стеклянных банках.

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