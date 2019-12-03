Врач назвала неожиданные причины головной боли

Головная боль может настигнуть каждого из нас / Getty Images

Головная боль хоть когда-нибудь, но настигала каждого из нас. Причину головной боли можно искать в стрессах, недосыпах, плохой погоде, полнолунии. А на самом деле причины головной боли могут быть банальными – голод или жажда. Об этом заявила ​врач и диетолог Виктория Кляуз.

Почему болит голова: голод

Если в процессе работы вы пропускаете обед, то спустя час можете почувствовать головную боль. Идеальный вариант - прерваться и полноценно поесть.

"Но многие говорят "мозгу нужна глюкоза", не отрываясь от работы, пьют кофе с шоколадкой. Да, тело получит глюкозу, в большом объеме. Но хватит такого перекуса ненадолго, и спустя 40-60 минут снова будет дискомфорт. Если такие перекусы вытесняют полноценные приемы пищи, то лишний вес или заболевания ЖКТ гарантированы", - написала врач в своем телеграм-канале.

Почему болит голова: жажда

Еще одна причина головной боли – легкая степень обезвоживания.

"У многих утро начинается с чашки кофе, а далее - до обеда, иногда и до ужина - воду никто не пьет и "не ходит в туалет". А при появлении головной боли "сваливают" все на усталость", - отметила диетолог.

По словам Кляуз, достаточно выпить стакан воды и проследить за собой: если облегчение наступило, то это как раз вариант головной боли от обезвоживания.

"Не стоит сразу же "вливать" в себя поллитра, так как это может вызвать тошноту или рвоту. Достаточно просто не забывать пить воду в течение дня", - посоветовала врач.

Напомним, ранее семейный врач Мария Горелая дала несколько полезных советов, как снять головную боль без таблеток в домашних условиях.