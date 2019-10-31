Врач рассказала, можно ли похудеть при помощи массажа

Хотите эффективно похудеть - не забывайте о питании / Фото kosmetsovet.com

Массаж для похудения – очень заманчивая идея. Кажется, что можно лежать, ничего не делать, а сантиметры и килограммы будут уходить сами собой. Однако, так ли это? Врач и диетолог Виктория Кляуз пояснила, можно ли на самом деле похудеть при помощи массажа.

Массаж способствует лимфооттоку, стимулирует приток крови к определенным участкам тела, влияет на состояние кожи, способствует эмоциональной разгрузке, написала эксперт в своем Telegram-канале. Однако, обольщаться особо не стоит. Кляуз добавила: массаж для похудения не создаст дефицита калорий, а значит не избавит от лишнего веса. В связи с эти опытные массажисты всегда дают совет: хотите эффективно похудеть - не забывайте о питании.

Напомним, ранее эксперт по правильному питанию Ирина Кайданович рассказала, как сжечь жир внизу живота. А диетолог Ольга Усенко рассказала, что делать с выбором овощей зимой и как обеспечить свой организм клетчаткой.