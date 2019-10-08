Диетолог назвала десять самых главных ошибок худеющих

Диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова назвала самые главные ошибки худеющих.

Надеяться на волшебную уникальную диету, либо же увлекаться БАДами – не лучшая идея, если вы хотите похудеть, пишет эксперт на своей странице в Instagram.

Создавать ложные запреты из продуктов, тем самым ограничивая разнообразие рациона (на бананы, хлеб, молоко и тд).

Пить 8 стаканов воды/2 литра обязательно, через силу, потому что "так надо", на самом деле – нет.

Худеть за счет временных рамок: не есть после 6, не есть 18 часов и т.д. Это метод, конечно, но не самый лучший.

Считать, что в продуктах нет должного количества витаминов и минералов и обязательно пить БАДы и другие добавки.

Расстраиваться, когда не потерял 10 кг в месяц. Ставьте себе реальные цели, 3-4 кг в месяц это отличный результат.

Искать волшебную, уникальную диету, которая будет создана именно для вас, под ваш генотип и т.д. Это так не работает, только здоровое питание и физическая активность. А это почти идентично для всех.

Не разрешать себе слабости. Зачем нужен перфекционизм в этом деле? Ломтик шоколадки или кофе со сливками не сделают вас толстой. Помните, даже сахар разрешен в размере 5-10% от рациона.

Делить продукты на полезные и вредные. Нет продуктов, от которых мы толстеем, есть переедание. А то мы сливочного масла боимся, а целый авокадо в день - это полезно.

Искать секреты, которые помогут похудеть. Огурцы с помидорами не сочетать, орехи замачивать, белки животные с растительными нельзя. Нет таких правил. Здоровое питание - это очень просто.