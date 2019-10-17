Эксперт рассказала, как сжечь жир внизу живота

Чем больше мышц - тем меньше жира. Поэтому Ирина Кайданович рекомендует качать пресс.
Жир на животе - одна из самых популярных проблем у девушек. Дело в том, что генетически одна из важнейших функций женского организма - выносить и родить здорового ребёнка, именно поэтому организм накапливает жирок именно в области талии, что бы защитить будущий плод. Эксперт по правильному питанию Ирина Кайданович написала в Instagram, как избавиться от жира в области живота.
Как сжечь жир на животе: питание
Начните с того, что уберите из рациона самые вредные продукты и с каждым днём отказывайтесь от всяких вредностей - медленно, но уверено. Кроме того, эксперт советует сократить порции в размере на половину и добиться того, чтобы в тарелке было 50% сырой еды.⠀
Как сжечь жир на животе: физические нагрузки
Кардио тренировки натощак - один из лучших способов подсушить живот. Начните с 15 минут каждое утро. Если не хочется выходить на улицу, Кайданович советует бегать по лестнице, если вы живете в многоэтажном доме.
Как сжечь жир на животе: пресс
Чем больше мышц - тем меньше жира. Поэтому качать пресс необходимо. Кроме того, качая пресс, вы максимально ускорите кровообращение - а это способствует похудению. Можно качать пресс дома каждый день по 15 минут сразу после бега натощак.⠀
Как сжечь жир на животе: вакуум
Именно вакуум с утра натощак борется с висцеральным жиром (это самый опасный жир, он нарастает на органах). Вакуум - лучший помощник в достижении осиной талии.
Как сжечь жир на животе: уходовые процедуры
Уходовые процедуры - это лишь вспомогательные средства в борьбе с лишним весом и целлюлитом. Но все же они работают в комплексе со всем выше перечисленным. Массажи, обёртывания, растирания сухой щёткой, скрабирование - всё это отлично разгоняет кровь и подтягивает кожу.⠀
ЖИР ВНИЗУ ЖИВОТА - КАК УБРАТЬ?? ⠀ Это одна из самых популярных проблем у нас девушек. Так генетически заложено, что одна из важнейших функций женского организма - выносить и родить здорового ребёнка. По этому организм накапливает жирок именно в области талии, что бы защитить будущий плод. ⠀ ✅ Вот несколько советов, как уменьшить количество жира а области живота. ⠀ ? ПИТАНИЕ Конечно, питание очень важный пункт. И это пожалуй первое, на что нужно обратить внимание. Начните с тог, что: ✔️ Уберите самые вредные продукты, и с каждым днём отказывайтесь от всяких вредностей, медленно но уверено. ✔️Так же сократите порции в размере на половину. ✔️Старайтесь что бы в тарелке было 50% сырой еды. ⠀ ??УФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ ?Кардио тренировки натощак. Один из лучших способов подсушить живот. Начните с 15 мн каждое утро. Не хотите идти на улицу, холодно? Бегайте просто по лестнице, если живете в многоэтажном доме. В идеале конечно дойти до 30 мн. Но поверьте уже с 15 мн результат будет крутой. ⠀ ?ПРЕСС Конечно, нужно качать пресс. Чем больше мышц - тем меньше жира. Это факт. Так же во время качания пресс, в этом месте максимально ускоряется кровообращение - это способствует похудению. Можно качать дома каждый день по 15 мн. Можно сразу после бега натощак. ⠀ ?ВАКУУМ Именно вакуум с утра натощак борется с висцеральным жиром (это самый опасный жир, он нарастает на органах). Вакуум лучший помощник в достижении осиной талии. ⠀ ?♀️УХОД Уходовые процедуры это лишь вспомогательные средства в борьбе с лишним весом и целлюлитом. Но все же они работают в комплексе со всем выше перечисленным. Массажи, обёртывания, растирания сухой щёткой, скрабирование - всё это отлично разгоняет кровы и подтягивает кожу. ⠀ ? Девочки, на пути к успеху важно кое что понимать: ➖Жир, накопленный годами, не уйдёт за неделю; ➖Быть в хорошей форме - это тяжелым труд; ➖Не существует таблетки для красивого тела; ➖В достижении красивой фигуры важно постоянство и регулярность. ⠀ У кого есть такая проблема? Давайте разберемся в этом вопросе. Что действительно вам мешает убрать животик? ⠀ P.S. Девочки у меня 98% женская аудитория - так что здесь можно обсуждать все )))) не стесняться☺️
Читайте такжеПовод бороться с пузом: ожирение назвали причиной рака
Напомним, ранее ученые провели исследования и пришли к выводу, что скопление висцерального жира в брюшной полости увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, появления диабета второго типа и даже некоторых видов рака. Избавиться от жира на животе одними тренировками не получится, поэтому эксперты рекомендую обратить внимание на изменение рациона.