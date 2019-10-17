Эксперт рассказала, как сжечь жир внизу живота

Ирина Кайданович дала советы, как избавиться от жира на животе / Фото instagram.com/ira.kaidanovich

Жир на животе - одна из самых популярных проблем у девушек. Дело в том, что генетически одна из важнейших функций женского организма - выносить и родить здорового ребёнка, именно поэтому организм накапливает жирок именно в области талии, что бы защитить будущий плод. Эксперт по правильному питанию Ирина Кайданович написала в Instagram, как избавиться от жира в области живота.

Как сжечь жир на животе: питание

Начните с того, что уберите из рациона самые вредные продукты и с каждым днём отказывайтесь от всяких вредностей - медленно, но уверено. Кроме того, эксперт советует сократить порции в размере на половину и добиться того, чтобы в тарелке было 50% сырой еды.⠀

Как сжечь жир на животе: физические нагрузки

Кардио тренировки натощак - один из лучших способов подсушить живот. Начните с 15 минут каждое утро. Если не хочется выходить на улицу, Кайданович советует бегать по лестнице, если вы живете в многоэтажном доме.

Как сжечь жир на животе: пресс

Чем больше мышц - тем меньше жира. Поэтому качать пресс необходимо. Кроме того, качая пресс, вы максимально ускорите кровообращение - а это способствует похудению. Можно качать пресс дома каждый день по 15 минут сразу после бега натощак.⠀

Как сжечь жир на животе: вакуум

Именно вакуум с утра натощак борется с висцеральным жиром (это самый опасный жир, он нарастает на органах). Вакуум - лучший помощник в достижении осиной талии.

Как сжечь жир на животе: уходовые процедуры

Уходовые процедуры - это лишь вспомогательные средства в борьбе с лишним весом и целлюлитом. Но все же они работают в комплексе со всем выше перечисленным. Массажи, обёртывания, растирания сухой щёткой, скрабирование - всё это отлично разгоняет кровь и подтягивает кожу.⠀

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Напомним, ранее ученые провели исследования и пришли к выводу, что скопление висцерального жира в брюшной полости увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, появления диабета второго типа и даже некоторых видов рака. Избавиться от жира на животе одними тренировками не получится, поэтому эксперты рекомендую обратить внимание на изменение рациона.