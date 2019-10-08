  1. Главная
  3. Здоровье

Бег натощак: эксперт рассказала о пользе и вреде тренировки

8 октября 2019, 03:36

Бег по утрам – хорошая тренировка для всех, кто хочет похудеть или просто держать тело в тонусе.

бег
Утренний бег на голодный желудок повышает выработку эндорфинов / Фото pixabay.com

Эксперт по правильному питанию Ирина Кайданович рассказала в Instagram о пользе бега натощак по утрам и объяснила, кому этот вид тренировки противопоказан.

По ее словам, бег натощак повышает порог выносливости, укрепляет сердечно-сосудистую систему, способствует похудению и улучшает настроение, так как  во время бега организм начинает вырабатывать гормоны счастья.

Кому полезно бегать натощак

Бег по утрам – хорошая тренировка для всех, кто хочет похудеть или просто держать тело в тонусе.

Бег натощак – польза

Утренний бег натощак – это стресс, который заставляет наш мозг активизировать все резервы организма. В этой ситуации подкожный жир становится источником энергии. Поэтому очевидна польза утреннего бега на голодный желудок для тех, кто хочет избавиться от лишних килограммов.

Утренний бег на голодный желудок позволяет избежать депрессии, так как повышает выработку эндорфинов. Они отвечают в организме за хорошее настроение.

Регулярный утренний бег натощак пробуждает лёгкие, а ещё после такой пробежки лишние жиры продолжают сгорать до самого обеда.

Как правильно бегать по утрам - советы эксперта

Перед началом утренней пробежки выпейте лишь стакан воды. Желудку и кишечнику будет комфортно, а калорий - никаких.

Не рекомендуется завтракать перед утренней пробежкой. Еда вызывает усиленную выработку инсулина, который в свою очередь, имеет свойство тормозить разрушение жировых клеток.

Кайданович также предупредила, что бежать натощак тяжелее, чем после небольшого перекуса. Через 2-3 километра возможно появление болей в верхней части живота. Это нормально, просто мышцы живота устали и подают об этом сигнал. При появлении дискомфорта в животе продолжайте бег - с этого времени начинается сжигание жира.

Сразу же после утренней пробежки не стоит завтракать. Отдохните, постойте под успокаивающим душем комфортной температуры, попейте воды.  Спустя полчаса после пробежки съешьте банан или любые фрукты, а через час уже можно позавтракать, исключив при этом жирную пищу.

Сколько времени нужно бегать по утрам

Бег с утра на голодный желудок может продолжаться около 30 минут.

Бег натощак - противопоказания

  • Людям с диагнозом "дистрофия" даже легкий утренний бег натощак противопоказан. Отсутствие необходимого объема мышц и жира опасны для работы сердечной мышцы, а также для работы сердечно-сосудистой системы.
  • Диагноз "сахарный диабет" также стоит в списке заболеваний, при которых запрещено заниматься бегом натощак.
  • Астма – еще одно противопоказание для утреннего бега.
  • Бег утром натощак может принести как пользу, так и вред людям с заболеваниями ЖКТ.

Напомним, ранее Ирина Кайданович в Instagram объяснила, как и зачем правильно сочетать продукты. Также она дала несколько советов, в какое время суток правильно есть те или иные продукты.  

здоровье тренировка бег похудение
Сейчас вы просматриваете новость «Бег натощак: эксперт рассказала о пользе и вреде тренировки». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

03:36
Бег натощак: эксперт рассказала о пользе и вреде тренировки
03:19
"Нужен лед и огнетушитель": Вика Булитко разделась в откровенной фотосессии
02:48
Макияж на Хэллоуин 2019: лучшие идеи для девушек и мужчин на фото, легкий и страшный грим Фото Видео
02:06
Ученые озвучили причины необходимости употребления большого количества воды
01:58
"ЗЕ после Майдана": в Киеве заметили водителя с необычным пассажиром
01:51
"Нормандский формат": эксперт оценил шансы присоединения США и Великобритании
01:30
В Раде захотели узаконить красно-черный флаг УПА
01:03
Вместе веселее: топ-3 советов, как устроить хороший секс втроем
00:45
Порошенко назвали следующим арестантом после Пашинского Видео
00:32
Диетолог назвала десять самых главных ошибок худеющих
00:22
Французская коса наоборот – стильная и легкая прическа 2019: как заплести, фото, видео Фото Видео
00:01
День Сергея и День юриста 2019: что нельзя делать в праздник 8 октября Видео
07 октября, понедельник
23:56
Адвокат Пашинского заявил о его возможном убийстве в СИЗО Видео
23:32
Бокс и полубокс – модные мужские стрижки 2019 для любого возраста – 40 фото Фото Видео
23:29
Волкер ушел в отставку с еще одной должности
23:03
МИД России обвиняет Киев в насильственной украинизации страны Видео
22:52
В Народном фронте прокомментировали арест Пашинского Видео
22:24
"Запах не нравится": парализованная Бочкарева прокомментировала скандал с наркотиками Видео
21:57
"Жена в бороду не пропишет?": Усик поделился пикантным фото из Чикаго
21:55
Порноактриса в откровенном белье завела фанатов развратными фото Фото
21:38
Пашинский назвал свой арест подарком на день рождения Путину Видео
21:35
"Разрушу и уничтожу": Трамп слетел с катушек и пригрозил Турции
21:07
"Не вижу трагедии": "слуга народа" объяснил "нападение" Мендель на журналиста
20:56
Адвокат Пашинского пояснил слова о "жидовской Пасхе" Видео
20:49
Министерство фаллокультуры: художник под Виагрой устроил пикантный протест Видео
20:40
Смотрящая вдаль 2019: что было в 1 и 2 сериях сериала Видео
20:20
Тащил девочку в квартиру: в Лисичанске задержали подозреваемого
20:12
"Однополая пара отдыхает": Путина и Шойгу сравнили с героями Горбатой горы
20:00
Как жить по лунному календарю 8 октября: как не упустить главную удачу
19:32
Джим Керри неожиданно нарисовал карикатуру на Зеленского и Трампа
19:25
"Дебилы, конченые, совсем осатанели": Малахова гнобят за новость о Заворотнюк Фото
19:16
Суд принял решение об аресте Пашинского Видео
18:57
Путин увеличил зарплаты себе и Медведеву
18:52
"Пусть он сдохнет": Киркоров постебался над ростом Путина в день рождения Видео
18:49
"На Майдан, товарищи!": в Запорожье к статуе Ленина прилепили голову Порошенко Фото
18:37
Как жить по лунному календарю 7 октября: деньги, прическа и похудение
18:26
На пресс-секретаря Зеленского подали заявление в полицию
18:24
Две головы и одно тело: в Черновцах не смогли спасти сиамских близнецов Видео
18:15
ДТЭК Ахметова создает искусственный дефицит электроэнергии в Украине - Герус
17:58
"Украина разом решит все проблемы": эксперт пояснил, когда уберут Путина
17:53
Ходячие мертвецы 10 сезон 2 серия: новый трейлер онлайн Видео
17:51
Нардеп от Свободы позарилась на День независимости Украины: что предлагает
17:41
"Из какой задн*цы Богдан его вытащил": Тука сделал прогноз по акции Остановим капитуляцию Видео
17:00
Международные резервы Украины за месяц резко сократились: причина
16:52
Перевал: Захар Беркут получил эксклюзивный саундрек от Вакарчука Видео
16:40
"Гадина врет и не заикается":"гнусная престарелая сволочь" Азаров шокировал "нафталином" - видео Видео
16:30
Штайнмайер отреагировал на критику своей формулы Видео
16:23
Нардеп Кива стал "звездой" популярного сайта для взрослых Видео
16:16
Неунывающий и находчивый: коп взял больничный и умотал заробитчанином в Польшу
16:05
Выживает менее 10%: Анастасия Заворотнюк получила новый прогноз
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять