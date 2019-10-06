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Как убрать "застрявшие" килограммы: советы диетолога

6 октября 2019, 00:52

Диетолог назвала ошибки при похудении и рассказала, как их исправить.

похудение
Чтобы организм отдал жировой запас, ему надо дать другой род энергии / Instagram katya_medushkina

Диетолог Екатерина Медушкина, которая ранее развенчала мифы о похудении,  рассказала об ошибках, которые допускают худеющие на последнем этапе, и посоветовала, что делать, если "застрявшие" килограммы не уходят.

Ошибка при похудении – сокращать углеводы

"Самое частое заблуждение худеющих - сокращать углеводы. Где-то услышали, что глюкоза откладывается в жир. Но глюкоза - это в первую очередь наша энергия!", - написала Медушкина в Instagram.

По словам диетолога, чем больше урезать углеводы, тем сильнее организм держится за накопленные жиры - резервный источник энергии. Он его не отдаст, даже если вы будете есть очень мало. В этом случае организм научится выживать на минимуме, а справляться будет за счет замедления обменных процессов. Чтобы организм отдал жировой запас, ему надо дать другой род энергии, поэтому углеводами ни в коем случае нельзя пренебрегать, советует диетолог.

Ошибка при похудении - сокращать жиры

Еще одно заблуждение худеющих заключается в том, что якобы нужно сокращать жиры, так как они превращаются в жир.

"Это особенно опасно для послеродового периода и возраста 35+. Жиры - основной строительный материал для женских гормонов. Нет строительного материала - и организм опять же будет держаться за запасенные жиры", - отметила Медушкина.

В связи с этим диетолог советует наладить тренировочный режим. Он не должен состоять из 7 тренировок в неделю, но все же должен быть чуть более интенсивным, чем обычно. Кроме того, Медушкина советует выстроить график питания - причем без урезания углеводов, жиров и калорийности.

"Иначе вся наша борьба будет бесполезна", - резюмировала эксперт.

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Напомним, ранее Екатерина Медушкина рассказала, сколько времени на самом деле займет похудение.

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