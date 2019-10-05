Эксперт рассказала, как правильно сочетать продукты

Правильно сочетать продукты нужно, чтобы не набирать лишние килограммы.
Чтобы похудеть, очень важно не только правильно питаться, но еще и кушать определенные продукты в определённое время суток, а кроме того - соблюдать "совместимость продуктов" между собой.
Блогер и эксперт по правильному питанию Ирина Кайданович в Instagram объяснила, как и зачем правильно сочетать продукты. Также она дала несколько советов, в какое время суток правильно есть те или иные продукты.
Зачем правильно сочетать продукты
- Чтобы не набирать лишние килограммы;
- Для нормального пищеварения;
- Чтобы не было вздутый;
- Чтобы пища максимально усваивалась и приносила пользу;
- Чтобы оставалось чувство легкости после еды.
Когда есть фрукты и ягоды
Эти продукты лучше употреблять в первой половине дня. Идеальный вариант - до 12. Это может быть ваш завтрак или перекус. При этом фрукты должны быть отдельным приёмом пищи. Не стоит их кушать, например, с кашами - пойдёт процесс брожения. Лучше всего есть фрукты за 1 час до еды или 3 часа после еды.
Когда есть овощи и зелень
Овощи и зелень можно есть в любое время и сочетать с крупами и бобовыми. Идеальный ужин - большая тарелка салата.
Когда есть каши
Каши лучше кушать днём или утром. Это сложные углеводы – они дают много энергии, которая вам нужна днём и не нужна вечером, так как вы не успеете ее потратить, поэтому все пойдёт в жир.
Сочетать каши можно с овощами и зеленью. Не стоит каши сочетать с бобовыми.
Когда есть бобовые
Бобовые лучше всего есть на ужин или обед. Идеальный ужин - бобовые с салатом. Бобовые - источник белка, мышцы восстанавливаются во время отдыха - если вы занимаетесь тренировками, такой ужин вам подходит. К слову, важно хорошо замачивать бобовые – примерно на сутки, а потом долго их варить.
Когда есть орехи
Орехи лучше есть как перекус в обеденное время. Идеально - в виде орехового молока или пасты. Или же если орехи свежие с дерева - они мягкие. Если это сухие орехи (или жареные), желудку сложно с ними справится – это может стать причиной вздутия.
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