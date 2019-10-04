Диетолог развенчала популярные мифы о похудении

Популярный миф о похудении - польза воды с лимоном натощак / Фото: istockphoto.com

Диетолог Виктория Кляус развенчала популярные мифы о похудении. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Мифы о похудении: Без анализов не похудеть.

"Это разные понятия, и хорошо, когда похудение "идет по всем фронтам",начиная от коррекции питания, движения, сна и заканчивая лечением заболеваний. Если сдаете анализы "по своему желанию" - понимайте, что будете делать с результатом", - советует диетолог.

Мифы о похудении: на грудном вскармливании худеть нельзя – пропадет молоко.

"На ГВ худеть нельзя – "пропадет" молоко. Найдутся те, которые скажут "да у меня так и было", иначе этот миф давно бы был забыт", - отметила Кляус.

При этом диетолог привела данные ВОЗ, согласно которым количество молока не зависит от питания матери. Кормящие мамы могут начать худеть, не дожидаясь прекращения грудного вскармливания. Это не помешает им эффективно сбросить вес и не повлияет на количество молока. Дело в том, что даже если женщина будет голодать, то организм все равно направит "необходимые ресурсы" в молоко, истощая тело матери.

Мифы о похудении: От полезных сладостей не набирают вес.

Плюс таких сладостей – в отсутствии вредных компонентов, но они все равно остаются сладостями, поэтому необходимо строго контролировать их количество.

Мифы о похудении: Вода с лимоном натощак ускоряет метаболизм.

"Если вы в это верите, то – да! Но для вашего желудка есть разница в количестве лимона, которое вы выжали – одну дольки или один лимон", – отметила диетолог.

Читайте такжеРаботают для всех: диетолог назвала правила быстрого похуденияНапомним, ранее диетолог Екатерина Медушкина развенчала еще один миф о похудении, в частности, утверждение о том, что лучше питаться 2-3 раза в день.