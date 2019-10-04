  1. Главная
  3. Здоровье

Диетолог развенчала популярные мифы о похудении

4 октября 2019, 03:13

Многие рекомендации относительно похудения являются обычными мифами.

вода лимон
Популярный миф о похудении - польза воды с лимоном натощак / Фото: istockphoto.com

Диетолог Виктория Кляус развенчала популярные мифы о похудении. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Мифы о похудении: Без анализов не похудеть.

"Это разные понятия, и хорошо, когда похудение "идет по всем фронтам",начиная от коррекции питания, движения, сна и заканчивая лечением заболеваний. Если сдаете анализы "по своему желанию" - понимайте, что будете делать с результатом", - советует диетолог.

Мифы о похудении: на грудном вскармливании худеть нельзя – пропадет молоко.

"На ГВ худеть нельзя – "пропадет" молоко. Найдутся те, которые скажут "да у меня так и было", иначе этот миф давно бы был забыт", - отметила Кляус.

При этом диетолог привела данные ВОЗ, согласно которым количество молока не зависит от питания матери. Кормящие мамы могут начать худеть, не дожидаясь прекращения грудного вскармливания. Это не помешает им эффективно сбросить вес и не повлияет на количество молока. Дело в том, что даже если женщина будет голодать, то организм все равно направит "необходимые ресурсы" в молоко, истощая тело матери.

Мифы о похудении: От полезных сладостей не набирают вес.

Плюс таких сладостей – в отсутствии вредных компонентов, но они все равно остаются сладостями, поэтому необходимо строго контролировать их количество.

Мифы о похудении: Вода с лимоном натощак ускоряет метаболизм.

"Если вы в это верите, то – да! Но для вашего желудка есть разница в количестве лимона, которое вы выжали – одну дольки или один лимон", – отметила диетолог.

Читайте такжеРаботают для всех: диетолог назвала правила быстрого похуденияНапомним, ранее диетолог Екатерина Медушкина развенчала еще один миф о похудении, в частности, утверждение о том, что лучше питаться 2-3 раза в день.

диета мифы похудение диетолог
Сейчас вы просматриваете новость «Диетолог развенчала популярные мифы о похудении». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

03:13
Диетолог развенчала популярные мифы о похудении
02:51
Психологи рассказали, как легко притереться друг к другу в сексе
02:25
Эксперт назвал девять простых ежедневных правил для похудения
02:00
Как жить по лунному календарю 4 октября: стрижки, деньги и здоровье
01:50
Ничего не могу сказать: Захаровой "отшибло память" из-за отставки Волкера
01:33
"*бать, какие сиськи": Тина Кароль взбудоражила пикантным фото
01:19
День вчителя 2019: яскраві привітання від батьків, від дітей та колег Фото
00:40
Эксперт предупредил о рисках срыва отопительного сезона Видео
00:27
Полковник назвал единственное условие возвращения Крыма и Донбасса
00:01
4 октября 2019 – праздник улыбки и кому светит богатство в этот день
03 октября, четверг
23:57
Динамо "скатало" нулевую ничью с Лугано в матче Лиги Европы Фото Видео
22:42
Еще одна европейская страна утвердила безвиз с Украиной Видео
22:37
"Нашел закладку Добкина": нардеп Тищенко угодил в конфуз прямо в здании Рады - видео Видео
22:08
Порнозвезда лукаво и развратно покрасовалась на откровенных фото Фото
22:00
Выбор матери 2 сезон: дата выхода продолжения сериала Видео
21:58
Александрия – Гент – 1:1: украинская команда вырвала ничью в Лиге Европы Фото Видео
21:40
Эксперт назвал главную опасность, стоящую перед Зеленским на встрече "нормандской четверки"
21:28
Опасный план Кремля: Путин заступился за Украину и похвалил Зеленского
21:06
Лечение не работает: Анастасия Заворотнюк покидает Россию
20:32
Супрун рассказала о вреде и пользе мастурбации, толсто намекнув на Киву
20:30
Выбор матери 2019: что было в 15 и 16 сериях сериала Видео
20:21
Трамп настаивает на расследовании Украиной действий Байдена Видео
19:56
Рада отклонила "забаненый" Зеленским закон о принудительной химической кастрации педофилов Видео
19:52
Гороскоп на завтра: кому "светят" гениальные мысли, незабываемое событие и новые знакомства
19:41
Зрада отменяется: Зеленский обратился к украинцам из-за формулы Штайнмайера - видео Видео
19:15
Когда отмечается День юриста 2019 в Украине и что подарить
19:12
Автор легендарных видеоигр Хидео Кодзима пришел на русское шоу Вечерний Ургант Видео
19:07
"Отношусь, как к дочери": "путчистка" Богуцкая угодила в расистский скандал
18:56
"Не надо удовлетворять физиологические потребности": Разумков оценил скандалы в Раде Видео
18:41
У Путина заговорили о "срыве" встречи "нормандской четверки"
18:30
Выбор матери: дата выхода, список серий и как смотреть онлайн Видео
18:28
Золотые дожди: россиянам посоветовали мочиться в душе ради экономии воды
18:25
Отмена лицензии: суд принял решение по иску канала 112 Украина Видео
17:59
"Руки тряслись": у Боярского серьезные проблемы со здоровьем
17:57
Международная ІТ-компания ESET обнаружила новый троян, ворующий криптовалюты
17:32
"Гнать сцаными тряпками": в Калмыкии потроллили на украинском языке экс-главая "ДНР" Видео
17:28
В МОН придумали, где найти деньги на зарплаты учителям
17:15
Волкер стремился "обелить" Зеленского перед Трампом - Bloomberg Видео
17:13
"Убийца отношений": экс-Nikita без белья показала грудь и вызвала фурор
17:11
Верланов: За 9 месяцев налоговые поступления увеличились на 18,6% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года
17:00
Волкер встречался с сотрудником компании, где работал сын противника Трампа - СМИ
16:57
"Поправил член": Кива прокомментировал скандал с рукоблудием в Раде Видео
16:50
Шел изгонять Путина: стали известны новые детали о шамане Габышеве Видео
16:47
Аттестовывать врачей должны не чиновники, а отраслевые медицинские ассоциации - Валерий Запорожан
16:33
Если не получится разблокировать поставки угля на Луганскую ТЭС, мы будем обсуждать вопрос цены на топливо - Оржель
16:26
Снег уже в октябре: украинцев напугали морозным прогнозом погоды Видео
16:12
"Старший vs младший": доктор Комаровский назвал главную причину большинства возможных проблем
16:07
Трамп на встрече с президентом Финляндии вульгарно распустил руки Видео
15:56
В Украине из-за налоговой политики останавливаются металлургические комбинаты
15:54
Зеленский определился с кандидатами в ЦИК, опубликован документ Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять