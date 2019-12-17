День святого Николая: что не дарить детям

Конфеты - один из самых худших подарков на День св. Николая 2019, поделилась Ульяна Супрун / УНИАН

Бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун утверждает, что одним из самых худших подарков на День святого Николая 2019 являются конфеты.

В декабре с Дня Николая начинается настоящая "сахарная бомбардировка", поделилась экс-чиновница на своей странице в Facebook.

Супрун добавила, что если долго потреблять чрезмерное количество сахара, увеличивается риск ожирения, развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и некоторых видов рака.

"…от сладкого страдает микрофлора кишечника, а если сладостями заменять полноценные приемы пищи - это может создать недостаток витаминов, микроэлементов и питательных веществ…", - предупредила она.

Ранее диетолог Оксана Скиталинская говорила, что допустимой суточной нормы потребления сахара нет. Эксперт предупредила, что покупной сахар в любом количестве вреден для здоровья.